موسم 1

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الحلقة 49 - نهاية الرحلات

23 دقيقة

الحلقة 48 - المعركة الاخيرة

23 دقيقة

الحلقة 47 - العفريت الازرق

23 دقيقة

الحلقة 46 - الاميرة ياسمين

23 دقيقة

الحلقة 45 - الاجتماع الكبير

23 دقيقة

الحلقة 44 - برج بابل

23 دقيقة

الحلقة 43 - على بابا و المغارة العجيبة

23 دقيقة

الحلقة 42 - الحصان الابيض

23 دقيقة

الحلقة 41 - سفينة فى الصحراء

23 دقيقة

الحلقة 40 - اسرع يا على بابا

23 دقيقة

الحلقة 39 - رحلة الى بلاد علاء الدين

23 دقيقة

الحلقة 38 - فتاة من الفضاء

23 دقيقة

الحلقة 37 - الواحة المحترقة

23 دقيقة

الحلقة 36 - التنين

23 دقيقة

الحلقة 35 - علي بابا و الاميرة الحسناء

23 دقيقة

الحلقة 34 - اللصوص داخل الهرم

23 دقيقة

الحلقة 33 - نونو و فوفو

23 دقيقة

الحلقة 32 - طائر الوحش

23 دقيقة

الحلقة 31 - ناطور الثلج

23 دقيقة

الحلقة 30 - سر ياسمينة

23 دقيقة

الحلقة 29 - الحرب على ارض الاقزام

23 دقيقة

الحلقة 28 - القراصنة الاقزام

23 دقيقة

الحلقة 27 - البساط الطائر

22 دقيقة

الحلقة 26 - افتح يا سمسم

23 دقيقة

الحلقة 25 - لص بغداد

23 دقيقة

الحلقة 24 - جبل الجليد

23 دقيقة

الحلقة 23 - ابن العملاق

23 دقيقة

الحلقة 22 - سكان الكهف

23 دقيقة

الحلقة 21 - وحش النهر

23 دقيقة

الحلقة 20 - رحلة جوز الهند

23 دقيقة

الحلقة 19 - ابن العنقاء

23 دقيقة