في سعيهم لنار التنين، يلتقي الأطفال بـدراكونغ في بلاد النار. معًا، يغامرون عبر عوالم سحرية، ينجزون المهام، يبنون الثقة، ويقتربون خطوة نحو الكرة الذهبية