الحلقة 23 - البحث عن الذاكرة المفقودة (الجزء الثاني)12min
يعثر الفريق على روبنسون فاقد الذاكرة ويعيدون له ذكرياته بمهمة حول رواية شهيرة.
الحلقة 22 - البحث عن الذاكرة المفقودة (الجزء الأول)13min
ينطلق الأصدقاء لصحراء الذكريات للبحث عن روبنسون بمساعدة أجهزة ذكاء اصطناعي.
الحلقة 21 - حفل قرية الباندا (الجزء الثاني)12min
يتنافس الأصدقاء في ألعاب نهائية صعبة، فهل ينجح دراكون في الفوز بالفانوس؟
الحلقة 20 - حفل قرية الباندا (الجزء الأول)13min
يتوجه الفريق لقرية الباندا للمشاركة في ألعاب غريبة للحصول على فانوس أحمر.
الحلقة 19 - أميرة المرآة المختفية (الجزء الثاني)12min
يقيم الأصدقاء مسابقة لتمييز بينغ بينغ الحقيقي لكن المزيف يفوز ويخدعهم.
الحلقة 18 - أميرة المرآة المختفية (الجزء الأول)13min
يختفي الأصدقاء من المرآة ويظهر اثنان من بينغ بينغ في عالم المرآة الغامض.
الحلقة 17 - عالياً على متن المركبة الدوّارة12min
يفشل فانيباني في الحفاظ على مساره ويعود الأصدقاء لإصلاح جهاز التوازن داخله.
الحلقة 16 - سفينة شبح غريبة (الجزء الثاني)13min
يبحث الأصدقاء عن دفتر القبطان وقبعته ومفتاحه ليتمكن من قيادة السفينة مجددًا.
الحلقة 15 - سفينة شبح غريبة (الجزء الأول)12min
في سعيهم لنار التنين، يلتقي الأطفال بـدراكونغ في بلاد النار. معًا، يغامرون عبر عوالم سحرية، ينجزون المهام، يبنون الثقة، ويقتربون خطوة نحو الكرة الذهبية
الحلقة 14 - إيصال هدية عيد الميلاد (الجزء الثاني)13min
الحلقة 13 - إيصال هدية عيد الميلاد (الجزء الأول)13min
الحلقة 12 - مغامرات مدينة الشوكولاتة (الجزء الثاني)13min
الحلقة 11 - مغامرات مدينة الشوكولاتة (الجزء الأول)13min
الحلقة 10 - سينغكيوم12min
الحلقة 9 - البحث عن "جيلي كواك" (الجزء الثاني)12min
الحلقة 8 - البحث عن "جيلي كواك" (الجزء الأول)13min
الحلقة 7 - مغامرة جزيرة الوحش (الجزء الثاني)12min
الحلقة 6 - مغامرة جزيرة الوحش (الجزء الأول)12min
الحلقة 5 - سر جبل النار! (الجزء الثاني)13min
الحلقة 4 - سر جبل النار13min
الحلقة 3 - زهرة التوليب العملاقة الغامضة!13min
الحلقة 2 - البحث عن أفضل شيف13min
الحلقة 1 - المغامرة بداية الرحلة12min
