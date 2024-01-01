الحلقة 4 - الفصول الأربعة22min
نتعرف على الفصول الأربعة الشتاء والربيع والخريف والصيف , وكيف ان لكل فصل طبيعته ولونه وخصوصيته , ودورهم الكبير في توازن الطبيعة وتلوين الحياة
الحلقة 3 - مواهب وفنون20min
تزور استديو سوالف صغار عازفة القانون الصغيرة سلام نمور , لتطرب الآذان بأجمل النغمات والألحان , ضمن أجواء كلها موسيقى وفرح, وتجارب وتحديات في غاية الروعة
الحلقة 2 - أعماق المحيطات20min
يأخذ المذيعان المشاهدين في رحلة ممتعة تحت أعماق البحار , ونتعرف على رياضة الغوص ونتعلم منها أشياء جديدة ومشوقة.
الحلقة 1 - سوالف صغار20min
حلقة سوالف عن عالم الحيوان. يقدم المذيعان معلومات رائعة عن الحيوانات مثل طريقة نومهم, وكلامهم , كما نعيش أجواء رياضية مع رياضة ركوب الخيل .