الحلقة 22 - السنافر

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السنافر مخلوقات زرقاء صغيرة تعيش في منازل على شكل فطر في غابة هادئة. يحاولون باستمرار التفوق على جارجاميل، الساحر الشرير، ، وقطه المتهالك هرهور.