اسماعيل شاب بسيط، يقع فى حب ابنة عمه ويطلبها للزواج، لكن زوجة العم تقف ضد هذا الزواج، فهى تود ان تزوجها للمعلم العفش الذى يكبر الابنة فى السن، تطلب الفتاة من اسماعيل ان يتطوع فى الاسطول، وهناك يتعرف على مجموعة من الزملاء المتطوعين، وتنمو بين رفقاء الدفعة صداقة قوية، يتدرب اسماعيل، وينتبذ الجبن فى داخله، ويشعر زملاءه بحزنه يوم ان تتم خطبة عباس العفش على ابنة العم، يتبرعون له بالمال كى ينزل ويتزوج ابنة العم، ثم ينزلون الى الانفوشى، ويتشاجرون مع رجال العفش، الذى تأتى زوجاته الاخريات، ويفسدن زواجه، ويتزوج اسماعيل بعد ان يقبض البوليس الحربى على المتشاجرين.