علام موسيقار كبير صدم فى زوجته الخائنة فصار يكره النساء، يتولى تربية جلال ابن استاذه الراحل، ياتى به إلى القاهرة ويلحقه بمعهد الموسيقى، تحاول سهام فتاة الكورس فى فرقة علام البحث عن فرصة، تتعرف على جلال، ويتبادلان الحب، يكتشف علام سهام، وتتسلل الى قلبه، فيحبها، ويطلبها للزواج مما يصدم جلال وحبيبته، اللذين يهربان ليلة اعلان خطبة علام على المطربة الشابة سهام، يشعر علام بالصدمة المضاعفة، ويعتزل الحياة الفنية، وتسوء أحوال الفرقة الموسيقية. مما يدفع بجلال والفتاة ان يضحيا بحبهما، لكن علام يقرر ان يتنازل عن عواطفه، تعود الفرقة الى سابق عهدها، وتتزوج سهام من جلال.