مصطفى فراش فى شركة للمنسوجات، يعانى الأمرين من مديره مرسى. وهو رجل متزوج من امرأة تحب المال كثيراً، يشترى مصطفى فانوساً سحرياً فى شهر رمضان، وعندما يعود به إلى البيت يخرج منه العفريت عفركوش الذى يخبره أنه تحت أمره، يطلب منه مصطفى أن يصبح المدير بدلاً من مرسى، يصبح مصطفى المدير، ويشعر بأنه قد صار فى قامة هدى الموظفة التى يحبها. يعامل مرسى بنفس القسوة، يحاول مرسى فهم سر الثراء والمكانة التى حطت على منافسه، خاصة أن الإدارة العليا تقبل إقالة مرسى الذى يعرف سر المصباح، فيدبر خطة لأخذه، ثم يخبئه فى منزله، يعود مصطفى إلى مكانته الأولى كفراش، يحاول مصطفى استعادة مكانته، ويعرف أن منافسه هو الذى اختطف المصباح، فيتسلل إلى منزله فى زى خادم ويسرق المصباح، ليس أمام العفريت سوى أمنية واحدة. فيطلب منه أن أن ينسى المدير الإساءة التى سببها له وكانت سبباً فى طرده. يعود مصطفي إلى العمل، ويصبح مديراً، ويتزوج من هدى