موسم 2

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية

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الحلقة 20 - مطبخ مي

44min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية.

الحلقة 19 - مطبخ مي

43min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية.

الحلقة 18 - مطبخ مي

45min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية.

الحلقة 17 - مطبخ مي

44min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية.

الحلقة 16 - مطبخ مي

44min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية.

الحلقة 15 - مطبخ مي

46min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية.

الحلقة 14 - مطبخ مي

45min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية.

الحلقة 13 - مطبخ مي

44min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية.

الحلقة 12 - مطبخ مي

46min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية.

الحلقة 11 - مطبخ مي

43min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية.

الحلقة 10 - مطبخ مي

44min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية.

الحلقة 9 - مطبخ مي

45min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية.

الحلقة 8 - مطبخ مي

43min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية.

الحلقة 7 - مطبخ مي

47min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية.

الحلقة 6 - مطبخ مي

45min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية.

الحلقة 5 - مطبخ مي

44min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية.

الحلقة 4 - مطبخ مي

44min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية.

الحلقة 3 - مطبخ مي

44min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية.

الحلقة 2 - مطبخ مي

44min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية.

الحلقة 1 - مطبخ مي

45min

برنامج طهي مبتكر من تقديم مي يعقوبي التي تعرض صورة حيوية للمطبخ والمكونات وتتقاسم طهي الأطباق الشهية مع اللحظات السعيدة والذكريات وتشجّع هواة الطبخ على الخروج عن المألوف وتجربة وصفات جديدة غير تقليدية.