موسم 12

مع انطلاقة الموسم الجديد من شاعر المليون، التقت لجنة التحكيم بشعراء سعوديين وقيمت مشاركاتهم بمعايير دقيقة.

الحلقة 6 - شاعر المليون

2h 10min

انطلقت أولى الحلقات المباشرة من شاعر المليون بمشاركة ستة شعراء، وشهدت منافسة قوية انتهت بتأهّل شاعرين، فيما يحدّد الجمهور باقي المتأهلين.

الحلقة 5 - شاعر المليون

1h 39min

في ختام الحلقات التسجيلية من برنامج شاعر المليون، خاض الشعراء المئة في أبوظبي اختبارهم الأخير أمام لجنة التحكيم لاختيار المتأهلين للحلقات المباشرة.

الحلقة 4 - شاعر المليون

2h 19min

مع تواصل جولات برنامج شاعر المليون، برز شعراء من سلطنة عُمان وأبوظبي بإبداعات شعرية حيث قدّموا نصوصاً مؤثرة حظيت بتقدير لجنة التحكيم.

الحلقة 3 - شاعر المليون

1h 53min

مع استمرار لجنة التحكيم في تقييم المشاركين، تميّزت المحطة الثالثة من شاعر المليون بمشاركة نخبة من أبرز شعراء الأردن الذين عرضوا إبداعاتهم وخضعوا لتقييم فني دقيق.

الحلقة 2 - شاعر المليون

2h 1min

في ثاني محطات الموسم الجديد من شاعر المليون، استقبلت لجنة التحكيم شعراء الكويت وقيّمت مشاركاتهم بمعايير دقيقة.

الحلقة 1 - شاعر المليون

2h 19min

