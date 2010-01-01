الحلقة 6 - شاعر المليون2h 10min
انطلقت أولى الحلقات المباشرة من شاعر المليون بمشاركة ستة شعراء، وشهدت منافسة قوية انتهت بتأهّل شاعرين، فيما يحدّد الجمهور باقي المتأهلين.
الحلقة 5 - شاعر المليون1h 39min
في ختام الحلقات التسجيلية من برنامج شاعر المليون، خاض الشعراء المئة في أبوظبي اختبارهم الأخير أمام لجنة التحكيم لاختيار المتأهلين للحلقات المباشرة.
الحلقة 4 - شاعر المليون2h 19min
مع تواصل جولات برنامج شاعر المليون، برز شعراء من سلطنة عُمان وأبوظبي بإبداعات شعرية حيث قدّموا نصوصاً مؤثرة حظيت بتقدير لجنة التحكيم.
الحلقة 3 - شاعر المليون1h 53min
مع استمرار لجنة التحكيم في تقييم المشاركين، تميّزت المحطة الثالثة من شاعر المليون بمشاركة نخبة من أبرز شعراء الأردن الذين عرضوا إبداعاتهم وخضعوا لتقييم فني دقيق.
الحلقة 2 - شاعر المليون2h 1min
في ثاني محطات الموسم الجديد من شاعر المليون، استقبلت لجنة التحكيم شعراء الكويت وقيّمت مشاركاتهم بمعايير دقيقة.
الحلقة 1 - شاعر المليون2h 19min
مع انطلاقة الموسم الجديد من شاعر المليون، التقت لجنة التحكيم بشعراء سعوديين وقيمت مشاركاتهم بمعايير دقيقة.