الحلقة 3 - شاعر المليون

1h 53min

مع استمرار لجنة التحكيم في تقييم المشاركين، تميّزت المحطة الثالثة من شاعر المليون بمشاركة نخبة من أبرز شعراء الأردن الذين عرضوا إبداعاتهم وخضعوا لتقييم فني دقيق.