قصة التنوير في التاريخ الإنساني تستعرض أهم الأفكار والفلسفات والاختراعات العلمية والإنتاجات الأدبية والفنية منذ بداية الحضارات وحتى العصر الحديث، وتتناول مراحل التنوير الفكري عبر حقبات تاريخية عديدة.