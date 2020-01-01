فن التصميم الداخلي لا يعرف الحدود ومن هنا تنطلق فرح الحميضي في رحلة إلى عدة بلدان لاكتشاف عوالم الجمال فيها والجوانب الفنية لتأثيث الأماكن والمنازل وتبحث في كل ما هو جديد ومميز في هذا المجال.