موسم 1

ستند حلقات الانتقام لبيرل هاربر إلى أحداث واقعية تدبر لعبة سرية لحربٍ في أعماق البحر بدءًا من الاتصال وحتى الهجوم على أكبر دوريات بالغواصات في الحرب العالمية الثانية.

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الحلقة 6 - أزمة الحرب الباردة

44 دقيقة

عندما تُكتشف غواصة الاتحاد السوفيتي B-59، يتم "إسقاط قذيفة الأعماق"؛ مما يؤدي إلى اندلاع حرب نووية.

الحلقة 5 - مواجهة بحر الشمال

43 دقيقة

الحلقة 4 - تحدي رومل

43 دقيقة

إلى نفس الهدف على مرمى البصر، يصوب الزميلان HMS Upholder وHMS Unbeaten دون علمٍ نحو بعضهما معرضين أنفسهما للخطر.

الحلقة 3 - السعي الحثيث

44 دقيقة

تشق الغواصة الألمانية U-515 بقيادة ويرنر هينكه ربان السفينة U-boat طريقها نحو الساحل الذهبي وتلاقي إحدى مجموعات Hunter Killer بقيادة القبطان دانيال جالري.

الحلقة 2 - غزاة الغواصة

44 دقيقة

الحلقة 1 - محارب جريح

43 دقيقة

تحارب الغواصة الأمريكية USS Silversides قذائف الأعماق، طوربيد محشور وعملية طارئة لاستئصال الزائدة في أعماق مياه العدو أثناء توجُّه سفن الاعتراض إلى جزيرة جوادالكانال.