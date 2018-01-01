ستند حلقات الانتقام لبيرل هاربر إلى أحداث واقعية تدبر لعبة سرية لحربٍ في أعماق البحر بدءًا من الاتصال وحتى الهجوم على أكبر دوريات بالغواصات في الحرب العالمية الثانية.