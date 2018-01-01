الحلقة 6 - أزمة الحرب الباردة44 دقيقة
عندما تُكتشف غواصة الاتحاد السوفيتي B-59، يتم "إسقاط قذيفة الأعماق"؛ مما يؤدي إلى اندلاع حرب نووية.
الحلقة 5 - مواجهة بحر الشمال43 دقيقة
الحلقة 4 - تحدي رومل43 دقيقة
إلى نفس الهدف على مرمى البصر، يصوب الزميلان HMS Upholder وHMS Unbeaten دون علمٍ نحو بعضهما معرضين أنفسهما للخطر.
الحلقة 3 - السعي الحثيث44 دقيقة
تشق الغواصة الألمانية U-515 بقيادة ويرنر هينكه ربان السفينة U-boat طريقها نحو الساحل الذهبي وتلاقي إحدى مجموعات Hunter Killer بقيادة القبطان دانيال جالري.
الحلقة 2 - غزاة الغواصة44 دقيقة
الحلقة 1 - محارب جريح43 دقيقة
تحارب الغواصة الأمريكية USS Silversides قذائف الأعماق، طوربيد محشور وعملية طارئة لاستئصال الزائدة في أعماق مياه العدو أثناء توجُّه سفن الاعتراض إلى جزيرة جوادالكانال.