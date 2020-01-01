تستند حلقات الانتقام لبيرل هاربر إلى أحداث واقعية تدبر لعبة سرية لحربٍ في أعماق البحر بدءًا من الاتصال وحتى الهجوم على أكبر دوريات بالغواصات في الحرب العالمية الثانية. بدءًا من ظهور زمرة الذئاب وحتى تحقق النصر في المحيط الهادئ، ألتقي بالعقول المدبرة التي تشاركت في وضع الخطة الإستراتيجية والتكتيكيات والوسائل التكنولوجية حتى يتحقق أسوأ كابوس يمكن أن يشهده أي بحار.