موسم 3

تستند حلقات الانتقام لبيرل هاربر إلى أحداث واقعية تدبر لعبة سرية لحربٍ في أعماق البحر بدءًا من الاتصال وحتى الهجوم على أكبر دوريات بالغواصات في الحرب العالمية الثانية. بدءًا من ظهور زمرة الذئاب وحتى تحقق النصر في المحيط الهادئ، ألتقي بالعقول المدبرة التي تشاركت في وضع الخطة الإستراتيجية والتكتيكيات والوسائل التكنولوجية حتى يتحقق أسوأ كابوس يمكن أن يشهده أي بحار.

اعرض
أضف إلى قائمتي

الحلقة 3 - في الأسابيع الأولى من الحرب العالمية الثانية، يشن قائد غواصة ألماني هجومًا صادمًا ضد البحرية الملكية في مينائها.

43min

في الأسابيع الأولى من الحرب العالمية الثانية، يشن قائد غواصة ألماني هجومًا صادمًا ضد البحرية الملكية في مينائها.

الحلقة 2 - بعد الاصطدام المذهل والهجوم الذي أعقبه من سفينة يابانية، يبدأ طاقم غواصة أمريكي صراعًا مستميتًا من أجل البقاء.

44min

بعد الاصطدام المذهل والهجوم الذي أعقبه من سفينة يابانية، يبدأ طاقم غواصة أمريكي صراعًا مستميتًا من أجل البقاء.

الحلقة 1 - في انتهاك مباشر لأوامر هتلر، أغرق قائد غواصة ألمانية سفينة ركاب في اليوم الأول من الحرب مما أثار أزمة دولية.

44min

في انتهاك مباشر لأوامر هتلر، أغرق قائد غواصة ألمانية سفينة ركاب في اليوم الأول من الحرب مما أثار أزمة دولية.