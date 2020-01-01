الحلقة 3 - في الأسابيع الأولى من الحرب العالمية الثانية، يشن قائد غواصة ألماني هجومًا صادمًا ضد البحرية الملكية في مينائها.43min
في الأسابيع الأولى من الحرب العالمية الثانية، يشن قائد غواصة ألماني هجومًا صادمًا ضد البحرية الملكية في مينائها.
الحلقة 2 - بعد الاصطدام المذهل والهجوم الذي أعقبه من سفينة يابانية، يبدأ طاقم غواصة أمريكي صراعًا مستميتًا من أجل البقاء.44min
بعد الاصطدام المذهل والهجوم الذي أعقبه من سفينة يابانية، يبدأ طاقم غواصة أمريكي صراعًا مستميتًا من أجل البقاء.
الحلقة 1 - في انتهاك مباشر لأوامر هتلر، أغرق قائد غواصة ألمانية سفينة ركاب في اليوم الأول من الحرب مما أثار أزمة دولية.44min
في انتهاك مباشر لأوامر هتلر، أغرق قائد غواصة ألمانية سفينة ركاب في اليوم الأول من الحرب مما أثار أزمة دولية.