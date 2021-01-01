الحلقة 10 - حلوة الدنيا سكر

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دراما تدور في إطار التشويق والإثارة، من خلال مجموعة مختلفة من القصص الاجتماعية، التي تتناول في كل خمس حلقات قصة جديدة عن كيف يمكن أن تغير الصدفة حياتنا، وكيف يلعب الحب دورا قوياً فيها.