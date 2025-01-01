الحلقة 5 - صباح الإمارات51min
تواكب الحلقة معرض الصيد والفروسية 22، وتقارير حول صحة الأبناء والاستدامة.
الحلقة 4 - صباح الإمارات47min
احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية، يقدم البرنامج أبرز ما حققته نساء إماراتيات رائدات في مختلف القطاعات وكان لهن دور فعال داخل الوطن وخارجه.
الحلقة 3 - صباح الإمارات47min
تُبرز الحلقة يوم المرأة الإماراتية واستعدادات انطلاق معرض الصيد والفروسية 2025 بنسخته الجديدة.
الحلقة 2 - صباح الإمارات54min
تستعرض الحلقة مستقبل الاستدامة والذكاء الاصطناعي مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
الحلقة 1 - صباح الإمارات53min
حلقة جديدة من برنامج "صباح الإمارات" تواكب العودة للمدارس.