موسم 9

جولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح.

الحلقة 5 - صباح الإمارات

51min

تواكب الحلقة معرض الصيد والفروسية 22، وتقارير حول صحة الأبناء والاستدامة.

الحلقة 4 - صباح الإمارات

47min

احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية، يقدم البرنامج أبرز ما حققته نساء إماراتيات رائدات في مختلف القطاعات وكان لهن دور فعال داخل الوطن وخارجه.

الحلقة 3 - صباح الإمارات

47min

تُبرز الحلقة يوم المرأة الإماراتية واستعدادات انطلاق معرض الصيد والفروسية 2025 بنسخته الجديدة.

الحلقة 2 - صباح الإمارات

54min

تستعرض الحلقة مستقبل الاستدامة والذكاء الاصطناعي مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

الحلقة 1 - صباح الإمارات

53min

حلقة جديدة من برنامج "صباح الإمارات" تواكب العودة للمدارس.