الحلقة 12 - السقوط في الجليد

21 دقيقة

في هذه الحلقة من "تصرف وإلا ستموت"، حاول أن تسحب نفسك إلى بر الأمان عندما ينكسر الجليد الرقيق ويرسلك إلى بحيرة متجمدة. استخدم ذكاءك عندما تحيط بك عشرات الكلاب فجأة على طريق ريفي بعيد. حاول جاهداً البقاء على قيد الحياة حين تتحول رحلة فاخرة بالزورق البخاري إلى صراع بين الحياة والموت. في أي وقت، قد تضطر إلى اتخاذ قرار قد يحدد حياتك أو موتك. ماذا ستفعل؟