الحلقة 16 - انزلاق طيني مميت21 دقيقة
في هذه الحلقة من "تصرف وإلا ستموت"، اسعى جاهداً للبقاء على قيد الحياة عندما تعلق ضمن حادثة تدافع لمتسوقين قلقين للغاية. اهرب من كلبين من نوع "جيرمان شيبرد" يزمجران وعازمان على تمزيقك إلى أشلاء. وفكر بسرعة عندما يضرب انهيار طيني سيارتك. هل لديك ما يلزم للنجاة من حوادث الموت أو الحياة هذه؟
الحلقة 15 - نيران في السماء21 دقيقة
في هذه الحلقة من "تصرف وإلا ستموت"، استعد للصدمة عندما ينفجر نيزك في السماء فوق مدينة مزدحمة، مما يطلق العنان لموجة صدمة مدمرة. حاول أن تنقذ نفسك بعد أن تسقط في حفرة مظلمة في وسط مبنى منهار. وقاتل أفعى أناكوندا عملاقة مصرة على جعلك وجبتها التالية. يمكن أن تحدث الكارثة في غمضة عين. إذا حدث ذلك لك، فهل ستتصرف لتنجو أم ستموت؟
الحلقة 14 - كارثة في البحار21 دقيقة
في هذه الحلقة من "تصرف وإلا ستموت"، كافح من أجل النجاة عندما يهاجمك فيل بحر كبير وعدواني، ويهدد بإرسالك إلى قبر مائي. اغطس مباشرة في عمق مشكلة كبيرة بعد أن يصطدم يخت ضخم بقاربك السياحي. وفكر بسرعة وإلا ستتعرض للسحق بينما تتدحرج سيارتك الجيب على حافة صخرية شديدة الانحدار. يمكن أن تواجه لحظات الحياة أو الموت هذه في أي مكان. ماذا ستفعل؟
الحلقة 13 - أزمة الطريق السريع المتجمد21 دقيقة
في هذه الحلقة من "تصرف وإلا ستموت"، امسك بعجلة شاحنة كبيرة بينما تخرج الشاحنة عن نطاق السيطرة على جليد أسود قاتل. تجنب عضة الحيوان القاتل الساحقة عندما توضع وجهاً لوجه أمام تمساح أمريكي يبلغ وزنه 250 رطلاً. وتفادى الحشود المتراكمة أعلى بعضها في الأسفل عندما تفشل مكابح سلالم متحركة وتخرج سرعتها عن نطاق السيطرة. هل أنت مستعد لإنقاذ نفسك عندما يحين وقت التصرف لتحديد الحياة أو الموت؟
الحلقة 12 - السقوط في الجليد21 دقيقة
في هذه الحلقة من "تصرف وإلا ستموت"، حاول أن تسحب نفسك إلى بر الأمان عندما ينكسر الجليد الرقيق ويرسلك إلى بحيرة متجمدة. استخدم ذكاءك عندما تحيط بك عشرات الكلاب فجأة على طريق ريفي بعيد. حاول جاهداً البقاء على قيد الحياة حين تتحول رحلة فاخرة بالزورق البخاري إلى صراع بين الحياة والموت. في أي وقت، قد تضطر إلى اتخاذ قرار قد يحدد حياتك أو موتك. ماذا ستفعل؟
الحلقة 11 - هجوم القرون21 دقيقة
في هذه الحلقة من "تصرف وإلا ستموت"، قاتل من أجل إنقاذ حياتك بعد أن يحاصرك أيل عدواني في الحديقة. فكر بسرعة لتنجو عندما يتشقق نهر جليدي عملاق ويسقط، مما يدفع بموجة مميتة من الماء يندفع نحو قاربك. واستعد للاصطدام عندما تتسبب قفزة خاطئة بدراجة جبلية بسقوطك من على علو 80 قدماً في الهواء. لا يمكن أن تعرف متى ستواجه إحدى معضلات الحياة أو الموت هذه، فهل ستكون جاهزاً؟
الحلقة 10 - اشتعال كامل21 دقيقة
في هذه الحلقة من "تصرف وإلا ستموت"، حاول أن تنقذ نفسك عندما تهاجم أم فيل غاضبة سيارتك. انهض بسرعة لإنقاذ عميل في محطة وقود أطلق شرارة عن غير قصد واشتعلت النيران في ملابسه. واسع جاهداً لتجنب السقوط من على مرتفع شاهق عندما ينتهي الأمر بعربة الثلج الخاصة بك على حافة متداعية من الجليد. قد تجد نفسك في إحدى معضلات الحياة أو الموت هذه في أي لحظة، فهل ستكون جاهزاً لها؟
الحلقة 9 - إعصار رهيب22 دقيقة
في هذه الحلقة من "تصرف وإلا ستموت"، ضع نفسك في مقعد السائق بينما يتجه إعصار ضخم نحو سيارتك. حاول النجاة من انجراف وحشي لراكبي الأمواج عندما تضرب موجة قاتلة. واقفز بشكل خاطئ على دراجة ترابية أعلى فجوة يبلغ ارتفاعها 80 قدماً دون أن تتعرض سوى لبعض الكدمات فقط. إذا وجدت نفسك مضطراً لاتخاذ قرار في لحظات لتحدد الفاصل ما بين الحياة أو الموت، فهل ستتخذ القرار الصحيح؟
الحلقة 8 - الاختناق حتى الموت21 دقيقة
تصرف بسرعة لإنقاذ صديق يختنق بكعكة "كب كيك" أثناء مسابقة أكل وحاول البقاء على قيد الحياة بعد أن تسير الأمور بشكل خاطئ أثناء قفزة طيران بالبدلة المجنحة.
الحلقة 7 - نهاية بشعة21 دقيقة
في هذه الحلقة من "تصرف وإلا ستموت"، حاول النجاة من التعرض للدهس في بامبلونا خلال احتفالية "الجري مع الثيران". قاتل للبقاء على قيد الحياة بعد أن تدفعك المياه السريعة والمتجمدة نحو تيار نهر لوس آنجلوس. وحاول جاهداً لإيجاد الأمان عندما يهز زلزال هائل بقوة 8.0 على مقياس ريختر مبنى مكاتب من حولك. إذا وجدت نفسك في إحدى معضلات الحياة أو الموت هذه، فهل ستعرف كيف ستنقذ نفسك ؟
الحلقة 6 - تسونامي قاتل21 دقيقة
حاول النجاة من السيل المتسارع لتسونامي من مقعد السائق في سيارتك وقم بتحرير ضحية مرعوبة من براثن دب قطبي.
الحلقة 5 - حوض محيطي مميت21 دقيقة
في هذه الحلقة من "تصرف وإلا ستموت"، اسبح من أجل إنقاذ حياتك بينما يسحبك تيار المحيط نحو الهاوية. اهرب من مبنى سكني محترق من خمسة طوابق عبر التعلق بشكل غير مستقر من حافة النافذة. واحم نفسك على السكة الحديدية بينما تمر قاطرة مدوية على ارتفاع قليل فوق رأسك.الحياة تفاجئك بسرعة! هل ستعرف كيف ستنجو عندما يكون الخيار محصوراً بين أن تتصرف بشكل صحيح أو تموت؟
الحلقة 4 - كارثة في السماء21 دقيقة
في هذه الحلقة من "تصرف وإلا ستموت"، تمسك بشدة لأن حادث قفز بالمظلة سيجعلك تنزلق من حزام المظلة الخاص بك بينما تهبط مرة أخرى إلى الأرض من ارتفاع 13000 قدم. حاول إنقاذ رجل بعد حادث دراجة نارية وضعه تحت سيارة محترقة. وانخرط في قتال بالأيدي مع أخطبوط غاضب قام بلف أحد أذرعه القوية حول مصدر الهواء الوحيد لديك. الحياة تفاجئك بسرعة! هل تملك غريزة البقاء اللازمة عندما يكون الخيار محصوراً بين أن تتصرف بشكل صحيح أو تموت؟
الحلقة 3 - أعاصير مميتة21 دقيقة
في هذه الحلقة من "تصرف وإلا ستموت"، حرر نفسك من دوامة مميتة تحاصر قوارب الكاياك المطمئنة. حاول أن تظل هادئاً وأنت تسارع للنجاة بحياتك في مواجهة حرائق الغابات على الطرق السريعة. واسقط من السماء بينما تتسبب ظاهرة طقسية غريبة بإرسال طائرتك ذات المحرك الواحد إلى الأرض. هل ستعرف كيف ستنجو عندما يكون الخيار محصوراً بين أن تتصرف بشكل صحيح أو تموت؟
الحلقة 2 - ثور هائج18 دقيقة
في هذه الحلقة من "تصرف وإلا ستموت"، اركض بحثاً عن الحماية بينما يندفع ثور مقاتل غاضب إلى حشد من المتفرجين. شاهد ما يحدث عندما تدفع دواسة وقود عالقة امرأة مرعوبة لتنطلق على الطريق بسرعة 120 ميلاً في الساعة تقريباً. وعش إجازة سارت بشكل خاطئ للغاية حيث جرفت موجة ضخمة زوجاً من السياح المطمئنين ليقعا من على حافة كاسر أمواج غادر. الحياة تفاجئك بسرعة! هل ستعرف كيف ستنجو عندما يكون الخيار محصوراً بين أن تتصرف بشكل صحيح أو تموت؟
الحلقة 1 - هجوم القروش22 دقيقة
في هذه الحلقة من "تصرف وإلا ستموت"، اقفز وقاتل سمكة قرش بيضاء كبيرة يمكنها كسر القفص. اختبر أسوأ كابوس لسائق عربة ثلج حيث تحول الثلج تحته إلى انهيار جليدي لا يمكن إيقافه. وعش المواجهة وجهاً لوجه مع أفعى مجلجلة قاتلة. الحياة تفاجئك بسرعة! هل ستعرف كيف ستنجو عندما يكون الخيار محصوراً بين أن تتصرف بشكل صحيح أو تموت؟