الحلقة 2 - اندماج العقول

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في غضون جيل واحد، غيّر الإنترنت تقريباً كل جانب من جوانب الثقافة الحديثة من الطريقة التي نتعلم بها ونعمل بها إلى الطرق التي نتواصل بها ونعبر عن أنفسنا. كيف أثر هذا الاتصال المستمر على وجهات نظرنا حول الخصوصية؟ كيف ستستمر في التغيير لأن التقنيات الجديدة مثل الأطراف الاصطناعية العصبية تساعدنا في إنشاء اتصالات فورية سلسة بالسحابة؟ في النهاية، هل سنتطور إلى درجة التخاطر؟ كيف سيؤثر ذلك على علاقاتنا مع بعضنا البعض؟ هل سيعطينا هذا أدوات جديدة أو نظرة ثاقبة للتواصل مع الحضارات الأخرى التي قد توجد خارج الأرض؟