الحلقة 6 - الهومو سيبيان 2.047 دقيقة
إن التقدم في علم الأعصاب والهندسة يقربنا من واقع تم وصفه لأول مرة بإسهاب في الخيال العلمي، والذي سيصبح فيه الذكاء الاصطناعي لا يمكن تمييزه عن الذكاء البشري - أو ربما حتى سيتجاوزه. قد يؤدي هذا إلى مستقبل تصبح فيه كائنات الذكاء الاصطناعي شركاءً أساسيين لنا أو تهديداً للقيمة الإنسانية والحياة. ما هي الإنجازات الرئيسية التي تقودنا نحو هذا التفرد، وكيف سيؤثر ذلك على تطور الجنس البشري؟
الحلقة 5 - ما بعد الأكوان46 دقيقة
لطالما كان لدى البشر دافع لاستكشاف المجهول. هذه الروح التي لا تقهر قادتنا إلى شواطئ جديدة وأعماق جديدة، وفي القرن الماضي، إلى كواكب جديدة. مع انخفاض عدد الألغاز المتبقية على كوكب الأرض، كيف سيتعين علينا التكيف بيولوجياً من أجل استكشاف مسافات أبعد في الفضاء؟ هل سنكتشف أشكالاً من الحياة تذكرنا بالأرض أم أشكالاً جديدة من الحياة تماماً؟ ما هي الظواهر الفيزيائية الفلكية التي قد نشهدها، وكيف ستتوافق بشكل وثيق مع الطريقة التي تخيلناها في الخيال العلمي؟
الحلقة 4 - طاقة تتعدى الأرض47 دقيقة
Overconsumption of energy and resources has lead us to a breaking point where we will either have to engineer our way around our problems, or look to other planets to inhabit. If we go off planet, we will have to make it habitable for humans through processes like terraforming, which may lead to unintended consequences for that ecosystem. Is this human-centric view of the universe the right approach? And is it possible there are alien civilizations that have reached this similar inflection point?
الحلقة 3 - أين جسدي يا صاح؟46 دقيقة
أدى التقدم في الرسومات وقوة الحوسبة إلى ظهور نهضة في التقنيات الافتراضية من منصات بناء العالم مثل سيكوند لايف إلى مصنعي نظارات الواقع الافتراضي مثل أوكيولوس ريفت. نحن نشهد المزيد والمزيد من عمليات نقل النشاط البشري إلى مساحات افتراضية، مما يقدم للأشخاص تجارب عميقة عبر الشخصيات الافتراضية وحتى تغيير الطريقة التي تسير بها الأمور في العالم الحقيقي. هل سنصل إلى نقطة تحول حيث يصبح الواقع ظلاً شاحباً للعوالم الافتراضية الغنية والخيالية التي أنشأناها لأنفسنا؟ ماذا سيعني ذلك بالنسبة لتصورنا للإنسانية؟ ما الذي نخاطر بخسارته؟
الحلقة 2 - اندماج العقول46 دقيقة
في غضون جيل واحد، غيّر الإنترنت تقريباً كل جانب من جوانب الثقافة الحديثة من الطريقة التي نتعلم بها ونعمل بها إلى الطرق التي نتواصل بها ونعبر عن أنفسنا. كيف أثر هذا الاتصال المستمر على وجهات نظرنا حول الخصوصية؟ كيف ستستمر في التغيير لأن التقنيات الجديدة مثل الأطراف الاصطناعية العصبية تساعدنا في إنشاء اتصالات فورية سلسة بالسحابة؟ في النهاية، هل سنتطور إلى درجة التخاطر؟ كيف سيؤثر ذلك على علاقاتنا مع بعضنا البعض؟ هل سيعطينا هذا أدوات جديدة أو نظرة ثاقبة للتواصل مع الحضارات الأخرى التي قد توجد خارج الأرض؟
الحلقة 1 - لا تقل الموت أبداً46 دقيقة
لقد منحتنا الاكتشافات الأخيرة في علم الوراثة فهماً أفضل لبيولوجيا البشر، وفتحت طرقاً جديدة يمكن أن تساعدنا جميعاً على العيش بصحة أفضل لفترة أطول. في المستقبل، هل سنتجاوز علاج الأمراض الفردية، وبدلاً من ذلك، نعالج عملية الشيخوخة نفسها؟ كيف ستغير الحياة المطولة بشكل كبير ليس فقط نسيج المجتمع، ولكن أيضاً معنى أن تكون إنساناً؟