الحلقة 1 - روسيا

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روسيا، هي أرض الفودكا، والجواسيس، وبنادق كاليشنيكوف، وفصول الشتاء المريرة، أو هكذا هي الصورة النمطية حولها. لكن هذا البلد الضخم الذي يمتد على تسع مناطق زمنية لا يمكن تعريفه بهذه السهولة. منذ نهاية الحرب الباردة، مر هذا البلد، الأكبر في العالم، ببعض التغييرات الكبيرة حقاً. اختفت طوابير الخبز وطوابير الغولاج وظهرت الاختناقات المرورية للسيارات الفاخرة ومراكز التسوق... وقد حلت الرغبة في الازدهار محل الكفاح من أجل البقاء. وفي هذا العصر الجديد، وجد الروس بعض الطرق الفريدة والغريبة في بعض الأحيان لشق طريقهم في الوطن الأم. في «لا تخبر والدتي أنني في روسيا»، يطير دييغو عبر حرائق الغابات الشرسة، ويلتقي ببعض فتيات المدارس اللواتي يطلقن النار من الأسلحة، ويستكشف السهوب على ظهر جمل بينما يأخذكم في رحلة برية انطلاقاً من الثروات المادية لموسكو إلى الروحانية الصامتة في سيبيريا. إنها مغامرة لا ينبغي تفويتها.