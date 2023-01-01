موسم 1

عرفاناً بالجهود والتضحيات التي تقدمها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، تطرح هذه الدراما الوثائقية جانباً من المواقف الحقيقية والمخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة لمكافحة الجريمة وتعزيز المسيرة الأمنية.

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الحلقة 13 - صقور الداخلية

19min

عرفاناً بالجهود والتضحيات التي تقدمها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، تطرح هذه الدراما الوثائقية جانباً من المواقف الحقيقية والمخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة لمكافحة الجريمة وتعزيز المسيرة الأمنية.

الحلقة 12 - بلادنا أمانة

21min

عرفاناً بالجهود والتضحيات التي تقدمها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، تطرح هذه الدراما الوثائقية جانباً من المواقف الحقيقية والمخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة لمكافحة الجريمة وتعزيز المسيرة الأمنية.

الحلقة 11 - ق7

20min

عرفاناً بالجهود والتضحيات التي تقدمها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، تطرح هذه الدراما الوثائقية جانباً من المواقف الحقيقية والمخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة لمكافحة الجريمة وتعزيز المسيرة الأمنية.

الحلقة 10 - كلية الشرطة

21min

عرفاناً بالجهود والتضحيات التي تقدمها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، تطرح هذه الدراما الوثائقية جانباً من المواقف الحقيقية والمخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة لمكافحة الجريمة وتعزيز المسيرة الأمنية.

الحلقة 9 - لغز

22min

عرفاناً بالجهود والتضحيات التي تقدمها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، تطرح هذه الدراما الوثائقية جانباً من المواقف الحقيقية والمخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة لمكافحة الجريمة وتعزيز المسيرة الأمنية.

الحلقة 8 - القبضة

20min

عرفاناً بالجهود والتضحيات التي تقدمها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، تطرح هذه الدراما الوثائقية جانباً من المواقف الحقيقية والمخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة لمكافحة الجريمة وتعزيز المسيرة الأمنية.

الحلقة 7 - الشجعان

22min

عرفاناً بالجهود والتضحيات التي تقدمها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، تطرح هذه الدراما الوثائقية جانباً من المواقف الحقيقية والمخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة لمكافحة الجريمة وتعزيز المسيرة الأمنية.

الحلقة 6 - الفرسان

23min

عرفاناً بالجهود والتضحيات التي تقدمها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، تطرح هذه الدراما الوثائقية جانباً من المواقف الحقيقية والمخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة لمكافحة الجريمة وتعزيز المسيرة الأمنية.

الحلقة 5 - استجابة

19min

عرفاناً بالجهود والتضحيات التي تقدمها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، تطرح هذه الدراما الوثائقية جانباً من المواقف الحقيقية والمخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة لمكافحة الجريمة وتعزيز المسيرة الأمنية.

الحلقة 4 - DNA

21min

عرفاناً بالجهود والتضحيات التي تقدمها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، تطرح هذه الدراما الوثائقية جانباً من المواقف الحقيقية والمخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة لمكافحة الجريمة وتعزيز المسيرة الأمنية.

الحلقة 3 - طريق السلامة

21min

عرفاناً بالجهود والتضحيات التي تقدمها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، تطرح هذه الدراما الوثائقية جانباً من المواقف الحقيقية والمخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة لمكافحة الجريمة وتعزيز المسيرة الأمنية.

الحلقة 2 - شبكة الظلام

21min

عرفاناً بالجهود والتضحيات التي تقدمها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، تطرح هذه الدراما الوثائقية جانباً من المواقف الحقيقية والمخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة لمكافحة الجريمة وتعزيز المسيرة الأمنية.

الحلقة 1 - طريق الظلام

22min

عرفاناً بالجهود والتضحيات التي تقدمها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، تطرح هذه الدراما الوثائقية جانباً من المواقف الحقيقية والمخاطر التي يتعرض لها رجال الشرطة لمكافحة الجريمة وتعزيز المسيرة الأمنية.