الحلقة 11 - طاقة19min
في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.
الحلقة 10 - Krisper17min
في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.
الحلقة 9 - سلسلة الكتل17min
في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.
الحلقة 8 - الميتافيرس20min
في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.
الحلقة 7 - طباعة ثلاثية الأبعاد20min
في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.
الحلقة 6 - تقنية النانو18min
في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.
الحلقة 5 - البيانات الضخمة16min
في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.
الحلقة 4 - الكمبيوتر الكمي17min
في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.
الحلقة 3 - الذكاء الصناعي17min
في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.
الحلقة 2 - من الآن فصاعداً18min
في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.
الحلقة 1 - قصة الثورة الصناعية16min
في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.