موسم 1

في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.

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الحلقة 11 - طاقة

19min

في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.

الحلقة 10 - Krisper

17min

في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.

الحلقة 9 - سلسلة الكتل

17min

في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.

الحلقة 8 - الميتافيرس

20min

في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.

الحلقة 7 - طباعة ثلاثية الأبعاد

20min

في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.

الحلقة 6 - تقنية النانو

18min

في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.

الحلقة 5 - البيانات الضخمة

16min

في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.

الحلقة 4 - الكمبيوتر الكمي

17min

في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.

الحلقة 3 - الذكاء الصناعي

17min

في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.

الحلقة 2 - من الآن فصاعداً

18min

في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.

الحلقة 1 - قصة الثورة الصناعية

16min

في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.