في إطار إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، يتحدث البرنامج باستفاضة عن هذه الثورة التي ستفرض مفاهيم جديدة وتطور شكل الحياة كلياً مستعينة بتقنيات وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.