الحلقة 12 - المهن القانونية19min
يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.
الحلقة 11 - القيادة18min
يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.
الحلقة 10 - اللاعبين18min
يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.
الحلقة 9 - العلاج النفسي18min
يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.
الحلقة 8 - وظائف فنية18min
يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.
الحلقة 7 - التعليم19min
يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.
الحلقة 6 - التسويق20min
يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.
الحلقة 5 - البرمجة17min
يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.
الحلقة 4 - رائد فضاء17min
يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.
الحلقة 3 - الدواء18min
يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.
الحلقة 2 - صناعة المحتوى19min
يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.
الحلقة 1 - وظائف جديدة18min
يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.