موسم 1

يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.

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الحلقة 12 - المهن القانونية

19min

يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.

الحلقة 11 - القيادة

18min

يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.

الحلقة 10 - اللاعبين

18min

يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.

الحلقة 9 - العلاج النفسي

18min

يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.

الحلقة 8 - وظائف فنية

18min

يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.

الحلقة 7 - التعليم

19min

يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.

الحلقة 6 - التسويق

20min

يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.

الحلقة 5 - البرمجة

17min

يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.

الحلقة 4 - رائد فضاء

17min

يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.

الحلقة 3 - الدواء

18min

يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.

الحلقة 2 - صناعة المحتوى

19min

يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.

الحلقة 1 - وظائف جديدة

18min

يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.