يقترب البرنامج من بعض المهن والوظائف بصيغتها الحالية ليضع تصوراً لمستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وكيف ستؤثر التقنيات الحديثة على العاملين بها وأبرز التحديات التي سيواجهونها.