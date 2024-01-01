الحلقة 7 - تحدي الكنعد26min
موسمٌ طويل حمل معه الكثير من المواقف والذكريات التي ستبقى في ذاكرة كل فريق وكل محب لرياضة الكنعد التراثية، نسترجعها سوياً في هذه الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني.
الحلقة 6 - تحدي الكنعد27min
تنطلق بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد كواحدة من أقوى البطولات في الشرق الأوسط، ممهدة الطريق نحو مغامرات جديدة يعيشها محبو و عشاق هذه الرياضة العريقة.
الحلقة 5 - تحدي الكنعد26min
مع وصول الموسم إلى نهايته تنطلق الجولة الختامية من بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد، و التي ستحدد اسم بطل النسخة الحالية لواحدة من أقوى البطولات الرياضية في المنطقة
الحلقة 4 - تحدي الكنعد24min
تنطلق الجولة الأولى من بطولة أبوظبي الكبرى لتحدي الكنعد، مع استمرار الفرق المتنافسة لمحاولة تعويض ما فاتها في البطولة السابقة، فلمن يكون السبق في هذه الجولة الواعدة ؟!
الحلقة 3 - تحدي الكنعد28min
بعد الإثارة و الحماس التي شهدتها بطولة السلع ، تنطلقُ جولة جديدة من تحدي الكنعد في بطولة المغيرة، حاملة معها الكثير من التشويق و الآمال للفرق المتنافسة، التي تخوض غمار المنافسةِ البحريةِ الأشهرِ و الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحلقة 2 - تحدي الكنعد21min
جولة السلع المرحلة الأولى من بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد لا زالت مستمرة، حيث يشتد التنافس بين الفرق المشاركة لاستغلال آخر أيام البطولة لتعويض ما فاتهم خلال اليوم الأول
الحلقة 1 - تحدي الكنعد22min
موسم جديد من تحدي الكنعد ينطلق مطلقاً معه العنان لفصول جديدة من التحدي و التنافس عبر مجموعة من الفرق التي تدخل منافسة العام التي تعد بالكثير بالنسبة لفرق شاركت خلال النسخة الماضية و أخرى جديدة تدخل غمار المنافسة