موسم 2

شغف الصيد يجمع بين المحترفين والهواة في منافسة مثيرة لصيد سمك الكنعد وما يسبقها من تحضيرات واستعدادات لخوض غمار هذه الرحلة التي يركبون فيها الأمواج أملاً بالفوز بعد العودة إلى الشاطئ بأكبر سمكة كنعد.

الحلقة 7 - تحدي الكنعد

26min

موسمٌ طويل حمل معه الكثير من المواقف والذكريات التي ستبقى في ذاكرة كل فريق وكل محب لرياضة الكنعد التراثية، نسترجعها سوياً في هذه الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني.

الحلقة 6 - تحدي الكنعد

27min

تنطلق بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد كواحدة من أقوى البطولات في الشرق الأوسط، ممهدة الطريق نحو مغامرات جديدة يعيشها محبو و عشاق هذه الرياضة العريقة.

الحلقة 5 - تحدي الكنعد

26min

مع وصول الموسم إلى نهايته تنطلق الجولة الختامية من بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد، و التي ستحدد اسم بطل النسخة الحالية لواحدة من أقوى البطولات الرياضية في المنطقة

الحلقة 4 - تحدي الكنعد

24min

تنطلق الجولة الأولى من بطولة أبوظبي الكبرى لتحدي الكنعد، مع استمرار الفرق المتنافسة لمحاولة تعويض ما فاتها في البطولة السابقة، فلمن يكون السبق في هذه الجولة الواعدة ؟!

الحلقة 3 - تحدي الكنعد

28min

بعد الإثارة و الحماس التي شهدتها بطولة السلع ، تنطلقُ جولة جديدة من تحدي الكنعد في بطولة المغيرة، حاملة معها الكثير من التشويق و الآمال للفرق المتنافسة، التي تخوض غمار المنافسةِ البحريةِ الأشهرِ و الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الحلقة 2 - تحدي الكنعد

21min

جولة السلع المرحلة الأولى من بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد لا زالت مستمرة، حيث يشتد التنافس بين الفرق المشاركة لاستغلال آخر أيام البطولة لتعويض ما فاتهم خلال اليوم الأول

الحلقة 1 - تحدي الكنعد

22min

موسم جديد من تحدي الكنعد ينطلق مطلقاً معه العنان لفصول جديدة من التحدي و التنافس عبر مجموعة من الفرق التي تدخل منافسة العام التي تعد بالكثير بالنسبة لفرق شاركت خلال النسخة الماضية و أخرى جديدة تدخل غمار المنافسة