الحلقة 3 - تحدي الكنعد

28min

بعد الإثارة و الحماس التي شهدتها بطولة السلع ، تنطلقُ جولة جديدة من تحدي الكنعد في بطولة المغيرة، حاملة معها الكثير من التشويق و الآمال للفرق المتنافسة، التي تخوض غمار المنافسةِ البحريةِ الأشهرِ و الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة.