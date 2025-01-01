موسم 3

برنامج "تحدي الكنعد 2025 - الموسم الثالث" هو حدث رياضي تراثي يُنظَّم سنويًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجمع بين عشاق رياضة صيد الكنعد من مختلف أنحاء العالم. يُعد البرنامج جزءًا من سلسلة بطولات أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، التي تُنظَّم تحت إشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للتراث ومجلس أبوظبي الرياضي.

الحلقة 5 - تحدي الكنعد

25min

نختتم الموسم بلحظات مؤثرة وذكريات خالدة من رحلة طويلة، حملت الكثير من التحديات والنجاحات التي ستبقى محفورة في ذاكرة عشاق صيد الكنعد التراثي.

الحلقة 4 - تحدي الكنعد

22min

تنطلق الجولة الختامية من بطولة الظفرة الكبرى، حيث تحتدم المنافسة لتحديد هوية بطل النسخة الحالية في واحدة من أقوى البطولات الرياضية بالمنطقة.

الحلقة 3 - تحدي الكنعد

25min

تتصاعد أجواء المنافسة مع جولة جديدة يتطلع فيها المتسابقون لاقتناص الفرص، في محاولة لترسيخ حضورهم قبل الوصول إلى محطة الحسم.

الحلقة 2 - تحدي الكنعد

26min

تبدأ الجولة الأولى من بطولة أبوظبي الكبرى وسط طموحات عالية ورغبة في التعويض، لتفتح الباب أمام سباق مثير نحو الصدارة منذ اللحظات الأولى.

الحلقة 1 - تحدي الكنعد

26min

ينطلق الموسم الجديد معلناً بداية فصول جديدة من المنافسة، حيث تدخل فرق قديمة وأخرى جديدة غمار التحدي بحثاً عن المجد في هذه النسخة المثيرة.