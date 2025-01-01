الحلقة 5 - تحدي الكنعد25min
نختتم الموسم بلحظات مؤثرة وذكريات خالدة من رحلة طويلة، حملت الكثير من التحديات والنجاحات التي ستبقى محفورة في ذاكرة عشاق صيد الكنعد التراثي.
الحلقة 4 - تحدي الكنعد22min
تنطلق الجولة الختامية من بطولة الظفرة الكبرى، حيث تحتدم المنافسة لتحديد هوية بطل النسخة الحالية في واحدة من أقوى البطولات الرياضية بالمنطقة.
الحلقة 3 - تحدي الكنعد25min
تتصاعد أجواء المنافسة مع جولة جديدة يتطلع فيها المتسابقون لاقتناص الفرص، في محاولة لترسيخ حضورهم قبل الوصول إلى محطة الحسم.
الحلقة 2 - تحدي الكنعد26min
تبدأ الجولة الأولى من بطولة أبوظبي الكبرى وسط طموحات عالية ورغبة في التعويض، لتفتح الباب أمام سباق مثير نحو الصدارة منذ اللحظات الأولى.
الحلقة 1 - تحدي الكنعد26min
ينطلق الموسم الجديد معلناً بداية فصول جديدة من المنافسة، حيث تدخل فرق قديمة وأخرى جديدة غمار التحدي بحثاً عن المجد في هذه النسخة المثيرة.