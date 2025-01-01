برنامج "تحدي الكنعد 2025 - الموسم الثالث" هو حدث رياضي تراثي يُنظَّم سنويًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجمع بين عشاق رياضة صيد الكنعد من مختلف أنحاء العالم. يُعد البرنامج جزءًا من سلسلة بطولات أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، التي تُنظَّم تحت إشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للتراث ومجلس أبوظبي الرياضي.