الحلقة 21 - يوميات مدير عام45min
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة حكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 20 - يوميات مدير عام46min
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة حكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 19 - يوميات مدير عام47min
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة حكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 18 - يوميات مدير عام46min
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة حكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 17 - يوميات مدير عام46min
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 16 - يوميات مدير عام44min
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 15 - يوميات مدير عام47min
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 14 - يوميات مدير عام48min
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 13 - يوميات مدير عام48min
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 12 - يوميات مدير عام47min
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 11 - يوميات مدير عام49min
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 10 - يوميات مدير عام51min
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 9 - يوميات مدير عام48min
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 8 - يوميات مدير عام49min
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 7 - يوميات مدير عام48min
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 6 - يوميات مدير عام48min
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 5 - يوميات مدير عام49min
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 4 - يوميات مدير عام48min
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 3 - يوميات مدير عام48min
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 2 - يوميات مدير عام47min
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.
الحلقة 1 - يوميات مدير عام49min
يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.