موسم 1

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة حكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

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الحلقة 21 - يوميات مدير عام

45min

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة حكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 20 - يوميات مدير عام

46min

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة حكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 19 - يوميات مدير عام

47min

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة حكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 18 - يوميات مدير عام

46min

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة حكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 17 - يوميات مدير عام

46min

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 16 - يوميات مدير عام

44min

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 15 - يوميات مدير عام

47min

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 14 - يوميات مدير عام

48min

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 13 - يوميات مدير عام

48min

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 12 - يوميات مدير عام

47min

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 11 - يوميات مدير عام

49min

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 10 - يوميات مدير عام

51min

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 9 - يوميات مدير عام

48min

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 8 - يوميات مدير عام

49min

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 7 - يوميات مدير عام

48min

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 6 - يوميات مدير عام

48min

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 5 - يوميات مدير عام

49min

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 4 - يوميات مدير عام

48min

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 3 - يوميات مدير عام

48min

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 2 - يوميات مدير عام

47min

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.

الحلقة 1 - يوميات مدير عام

49min

يدق أحمد عبد الحق ناقوس الخطر لدى استلام عمله كمدير عام دائرة الحكومية ويتصدى للفساد المستشري بكامل عزمه. يستخدم حيلة التنكر لاقتحام دائرة الفساد، لكن برنامجه الإصلاحي الظريف يتداعى أمام سيادة الفساد.