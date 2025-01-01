الحلقة 3 - معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية45min
تغطية يومية لفعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية حيث يتم عرض عدة جوانب من التراث والثقافة الإماراتية عبر أنشطة ومعروضات متعلقة برياضة الصيد والفروسية.
الحلقة 2 - معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية45min
الحلقة 1 - معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية41min
