الحلقة 10 - مهرجان ومزاد الظفرة للتمور43min
تغطية يومية تتابع فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان الذي يعنى بدعم إنتاج التمور وتبادل الخبرات والأبحاث في مجال زراعة النخل، إضافة إلى أنشطة وعروض متنوعة ومحاضرات وورش توعوية لمختلف الفئات العمرية.
الحلقة 9 - مهرجان ومزاد الظفرة للتمور44min
الحلقة 8 - مهرجان ومزاد الظفرة للتمور54min
الحلقة 7 - مهرجان ومزاد الظفرة للتمور47min
الحلقة 6 - مهرجان ومزاد الظفرة للتمور46min
الحلقة 5 - مهرجان ومزاد الظفرة للتمور48min
الحلقة 4 - مهرجان ومزاد الظفرة للتمور50min
الحلقة 3 - مهرجان ومزاد الظفرة للتمور46min
الحلقة 2 - مهرجان ومزاد الظفرة للتمور50min
الحلقة 1 - مهرجان ومزاد الظفرة للتمور51min
