تغطية يومية تتابع فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان الذي يعنى بدعم إنتاج التمور وتبادل الخبرات والأبحاث في مجال زراعة النخل، إضافة إلى أنشطة وعروض متنوعة ومحاضرات وورش توعوية لمختلف الفئات العمرية.