موسم 1

تغطية يومية تتابع فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان الذي يعنى بدعم إنتاج التمور وتبادل الخبرات والأبحاث في مجال زراعة النخل، إضافة إلى أنشطة وعروض متنوعة ومحاضرات وورش توعوية لمختلف الفئات العمرية.

الحلقة 10 - مهرجان ومزاد الظفرة للتمور

43min

الحلقة 9 - مهرجان ومزاد الظفرة للتمور

44min

الحلقة 8 - مهرجان ومزاد الظفرة للتمور

54min

الحلقة 7 - مهرجان ومزاد الظفرة للتمور

47min

الحلقة 6 - مهرجان ومزاد الظفرة للتمور

46min

الحلقة 5 - مهرجان ومزاد الظفرة للتمور

48min

الحلقة 4 - مهرجان ومزاد الظفرة للتمور

50min

الحلقة 3 - مهرجان ومزاد الظفرة للتمور

46min

الحلقة 2 - مهرجان ومزاد الظفرة للتمور

50min

الحلقة 1 - مهرجان ومزاد الظفرة للتمور

51min

