موسم 1

تغطية اسبوعية مباشرة من مهرجان الوثبة للتمور عن أهم الفعاليات والجهات واعلان نتائج مسابقات تغليف التمور

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الحلقة 8 - مهرجان الوثبة للتمور

52min

تغطية اسبوعية مباشرة من مهرجان الوثبة للتمور عن أهم الفعاليات والجهات واعلان نتائج مسابقات تغليف التمور

الحلقة 7 - مهرجان الوثبة للتمور

52min

تغطية اسبوعية مباشرة من مهرجان الوثبة للتمور عن أهم الفعاليات والجهات واعلان نتائج مسابقات تغليف التمور

الحلقة 6 - مهرجان الوثبة للتمور

52min

تغطية اسبوعية مباشرة من مهرجان الوثبة للتمور عن أهم الفعاليات والجهات واعلان نتائج مسابقات تغليف التمور

الحلقة 5 - مهرجان الوثبة للتمور

50min

تغطية اسبوعية مباشرة من مهرجان الوثبة للتمور عن أهم الفعاليات والجهات واعلان نتائج مسابقات تغليف التمور

الحلقة 4 - مهرجان الوثبة للتمور

51min

تغطية اسبوعية مباشرة من مهرجان الوثبة للتمور عن أهم الفعاليات والجهات واعلان نتائج مسابقات تغليف التمور

الحلقة 3 - مهرجان الوثبة للتمور

51min

تغطية اسبوعية مباشرة من مهرجان الوثبة للتمور عن أهم الفعاليات والجهات واعلان نتائج مسابقات تغليف التمور

الحلقة 2 - مهرجان الوثبة للتمور

49min

تغطية اسبوعية مباشرة من مهرجان الوثبة للتمور عن أهم الفعاليات والجهات واعلان نتائج مسابقات تغليف التمور

الحلقة 1 - مهرجان الوثبة للتمور

44min

تغطية اسبوعية مباشرة من مهرجان الوثبة للتمور عن أهم الفعاليات والجهات واعلان نتائج مسابقات تغليف التمور