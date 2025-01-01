الحلقة 8 - مهرجان الوثبة للتمور52min
تغطية اسبوعية مباشرة من مهرجان الوثبة للتمور عن أهم الفعاليات والجهات واعلان نتائج مسابقات تغليف التمور
الحلقة 7 - مهرجان الوثبة للتمور52min
تغطية اسبوعية مباشرة من مهرجان الوثبة للتمور عن أهم الفعاليات والجهات واعلان نتائج مسابقات تغليف التمور
الحلقة 6 - مهرجان الوثبة للتمور52min
تغطية اسبوعية مباشرة من مهرجان الوثبة للتمور عن أهم الفعاليات والجهات واعلان نتائج مسابقات تغليف التمور
الحلقة 5 - مهرجان الوثبة للتمور50min
تغطية اسبوعية مباشرة من مهرجان الوثبة للتمور عن أهم الفعاليات والجهات واعلان نتائج مسابقات تغليف التمور
الحلقة 4 - مهرجان الوثبة للتمور51min
تغطية اسبوعية مباشرة من مهرجان الوثبة للتمور عن أهم الفعاليات والجهات واعلان نتائج مسابقات تغليف التمور
الحلقة 3 - مهرجان الوثبة للتمور51min
تغطية اسبوعية مباشرة من مهرجان الوثبة للتمور عن أهم الفعاليات والجهات واعلان نتائج مسابقات تغليف التمور
الحلقة 2 - مهرجان الوثبة للتمور49min
تغطية اسبوعية مباشرة من مهرجان الوثبة للتمور عن أهم الفعاليات والجهات واعلان نتائج مسابقات تغليف التمور
الحلقة 1 - مهرجان الوثبة للتمور44min
تغطية اسبوعية مباشرة من مهرجان الوثبة للتمور عن أهم الفعاليات والجهات واعلان نتائج مسابقات تغليف التمور