الحلقة 11 - American Crime40min
تنتهي القصة عند مفترق مؤلم، حيث تواجه العائلات جميعها الحقيقة المرة، وتبقى آثار الجرح أعمق من أن تُشفى.
الحلقة 10 - American Crime40min
يقلب اعتراف "أوبري" المعادلة، و"هيكتور" يُدفع نحو مصير غامض، فيما "عليا" تبشر "كارتر" بأن النهاية قد تحمل بداية جديدة.
الحلقة 9 - American Crime40min
رفض "كارتر" للصفقة يعجّل المواجهة، "روس" يحاول إصلاح بيت "مات"، و"هيكتور" يلتقي من تركهم خلفه، في لحظة مليئة بالوجع والأمل.
الحلقة 8 - American Crime40min
المسيرة التي تقودها "عليا" تنقلب إلى صراع، "توني" يجد مكانته بين رفاقه، و"بارب" تختار السلاح وسيلة للنجاة، بينما "روس" يزداد يأساً.
الحلقة 7 - American Crime39min
في ظل العزلة التي يعيشها "كارتر"، تواجه "أوبري" ضغط الشهادة، فيما "توني" يُعاد إلى السجن، و"عليا" تكشف ثغرات قد تغيّر مجرى العدالة.
الحلقة 6 - American Crime40min
صمت "أوبري" واندفاع "توني" للانتقام يفتحان باباً جديداً للقضية، حيث تتحول التهم إلى ساحة أخطر من مجرد جريمة.
الحلقة 5 - American Crime38min
لكن لقاء "كارتر" بـ"أوبري" يعيد إشعال النار، واعتراف "مارك" بخطبته يصدم "بارب"، بينما "ألونزو" يفتش عن طريق يعيد ابنه إليه.
الحلقة 4 - American Crime37min
وصول "مارك" يزيد المواجهة حدة، و"عليا" تضع شروطاً صعبة على "كارتر"، فيما "توني" يعود للبيت محاصراً بقيود الحرية.
الحلقة 3 - American Crime38min
التوتر بين "روس" و"بارب" يتصاعد، و"كارتر" يجد دعماً من شقيقته، بينما "هيكتور" يواجه مصير الترحيل، تاركاً الأسئلة بلا أجوبة.
الحلقة 2 - American Crime38min
مع مرور الساعات، يزداد وقع الصدمة على العائلات، لتبدأ الروابط بالاهتزاز، والاتهامات تضع "كارتر" و"هيكتور" في قلب الإعصار.
الحلقة 1 - American Crime39min
جريمة قتل "مات" واعتداء على "غوين" تدفع "روس" و"بارب" للعودة إلى ماضٍ لم يندمل، حيث تنكشف خيوط معقدة حول الضحايا والمتهمين.