الحلقة 7 - American Crime

40min

تتردد "كيمارا" في قرارها بالكذب لمصلحة الآخرين، و"داستن" يدرك أنه لم يعد آمناً في بيت البث المباشر، فيما تخشى "غابرييلا" على نفسها و"نيكي" مع انهيار علاقة "نيك" و"كلير".