الحلقة 8 - American Crime40min
تقنع "كيمارا" "داستن" بالاعتراف للشرطة عن "شاي"، فيتورط بالمشاكل. وتعود "جينيت" للعيش مع عائلة "هيسبي" رغم خلافاتها، من أجل مستقبل ابنة أختها.
الحلقة 7 - American Crime40min
تتردد "كيمارا" في قرارها بالكذب لمصلحة الآخرين، و"داستن" يدرك أنه لم يعد آمناً في بيت البث المباشر، فيما تخشى "غابرييلا" على نفسها و"نيكي" مع انهيار علاقة "نيك" و"كلير".
الحلقة 6 - American Crime37min
يفرغ "نيك" غضبه على "كلير" التي تصبح أكثر قسوة تجاه مربية ابنها "غابرييلا"، بينما تعاني "شاي" من صعوبة التكيف مع العلاقات الإلكترونية المشبوهة.
الحلقة 5 - American Crime37min
"داستن" يجر "شاي" إلى عالم العلاقات المشبوهة عبر الإنترنت، و"جينيت" تكافح للبقاء بعد ترك زوجها، بينما مشاكل "نيك" و"كلير" تزداد سوءاً.
الحلقة 4 - American Crime39min
تحاول "جينيت" إيجاد صوتها داخل عائلة "هيسبي"، وتفكر "كيمارا" في حلول لتمويل التلقيح الصناعي، بينما تقرر "شاي" مصير حملها.
الحلقة 3 - American Crime36min
يصل "لويس" إلى مزرعة "هيسبي" ويعرف حقيقة نهاية ابنه المأساوية، فيما تنضم "جينيت" و"جاي دي" إلى تجمع للعمال بعد حديث يكشف المستور.
الحلقة 2 - American Crime36min
ينغمس "لويس" في عبودية المزرعة، و"إسحاق" يبني علاقة معقدة مع "كوي"، أما "جينيت" فتدرك أن عائلتها تستغل العمال.
الحلقة 1 - American Crime34min
"لويس" مهاجر من المكسيك يبدأ عمله في مزرعة، بينما يسعى "كوي" المدمن الضائع للبقاء عبر العمل ذاته، وتساعد "كيمارا" الفتاة "شاي" بعد إنقاذها من الاستغلال.