ما بين الطريق والمحركات.. قصص وحوارات مرحة مع أبرز شخصيات عالم السباقات والسيارات.

الحلقة 7 - إرث السرعة

18min

خالد البلوشي وابنه سعيد يجمعهما حب السباق.. حكاية تنتقل من جيل لآخر، وكل دعسة فيها درس جديد.

الحلقة 6 - رالي.. وبطل

21min

منصور بالهلًي يروي أسرار الرالي من الداخل.. كيف يُصنع القرار تحت الضغط، والمجد على الرمل.

الحلقة 5 - سباق الإرادة

25min

حين تتحوّل الرياضة إلى نمط حياة لا يعرف التراجع.. محمد البلوشي يأخذنا في رحلة صعوده كبطل للدراجات.

الحلقة 4 - عصر الصين

22min

صهيب شعشاعة يفتح معنا ملف السيارات الصينية ما بين الجودة والسعر بلغة الأرقام والتجربة.

الحلقة 3 - المستقبل.. كهرباء؟

21min

ما بين البيئة والتكلفة والمستقبل المتسارع.. سعيد الجنيبي يضعنا أمام خيار السيارات الكهربائية.

الحلقة 2 - فخامة المحركات

20min

محمد يعقوب نصير يفتح أبواب سيارات تُصنع للحلم لا للقيادة العادية.. وسعرها يروي قصتها.

الحلقة 1 - متعة المحركات

21min

كيف تولد المتعة من صوت المحرك ودقة القيادة؟ كريم ديب يشرح الفرق بين العادي والرياضي.