الحلقة 7 - إرث السرعة18min
خالد البلوشي وابنه سعيد يجمعهما حب السباق.. حكاية تنتقل من جيل لآخر، وكل دعسة فيها درس جديد.
الحلقة 6 - رالي.. وبطل21min
منصور بالهلًي يروي أسرار الرالي من الداخل.. كيف يُصنع القرار تحت الضغط، والمجد على الرمل.
الحلقة 5 - سباق الإرادة25min
حين تتحوّل الرياضة إلى نمط حياة لا يعرف التراجع.. محمد البلوشي يأخذنا في رحلة صعوده كبطل للدراجات.
الحلقة 4 - عصر الصين22min
صهيب شعشاعة يفتح معنا ملف السيارات الصينية ما بين الجودة والسعر بلغة الأرقام والتجربة.
الحلقة 3 - المستقبل.. كهرباء؟21min
ما بين البيئة والتكلفة والمستقبل المتسارع.. سعيد الجنيبي يضعنا أمام خيار السيارات الكهربائية.
الحلقة 2 - فخامة المحركات20min
محمد يعقوب نصير يفتح أبواب سيارات تُصنع للحلم لا للقيادة العادية.. وسعرها يروي قصتها.
الحلقة 1 - متعة المحركات21min
كيف تولد المتعة من صوت المحرك ودقة القيادة؟ كريم ديب يشرح الفرق بين العادي والرياضي.