موسم 1

بعد وفاة والدها في ظروف غامضة، تنطلق ضابطة في تحقيق سري بجريمة قتل شابة، لتجد نفسها مع زميلها وسط متاهة من الأسرار العائلية والحقائق المدفونة التي تهدد علاقتها ومسيرتها.

اعرض
أضف إلى قائمتي

الحلقة 10 - التحقيق

48min

تتصاعد المواجهة بين "يازجي" و"جيهان" فتضطرب علاقتهما، وتقرر "جيهان" أخيراً مصارحة أخواتها بالحقيقة.

الحلقة 9 - التحقيق

42min

تنتهي علاقة "يازجي" و"سافيلاي"، وتواجه "جيهان" حقيقة أمها، في حين يكشف تحقيق "يازجي" في ماضي "حياتي" خيطاً يربطه بـ"أوكان."

الحلقة 8 - التحقيق

44min

تكتشف الأخوات سراً قديماً عن الأم، وتطرد "جيهان" "أوكان" بعد تحذير "تولجا"، بينما يغير اعتراف مهم مسار القضية.

الحلقة 7 - التحقيق

44min

يتجاوز "يازجي" الحدود لكشف الحقيقة، لكن كذبة "فرات" تعيده إلى دائرة الاشتباه، فيما تبدأ "جيهان" بالشك في "أوكان".

الحلقة 6 - التحقيق

43min

يُثقل الذنب كاهل "جيهان" لعجزها عن حماية "سليم"، بينما يكشف "يازجي" سراً جديداً في التحقيق يعيد العائلة إلى دائرة الارتباك.

الحلقة 5 - التحقيق

40min

تؤوي "جيهان" الشاب المشرد "أوكان"، وتدلي "سليم" باعتراف صادم، فيما يبلغ التوتر بينها وبين "سليمان" ذروته.

الحلقة 4 - التحقيق

49min

تحاول "جيهان" حماية أخواتها، لكن استجواب "نرمين" يكشف تهديدا جديداً، بينما تفصح "سليم" لـ"جوفن" بسرّ يخص والدهما.

الحلقة 3 - التحقيق

44min

يظهر المشتبه "فرات" في قضية "ديلاك"، ويستجوب التحقيق "جيهان" وأخواتها، فيما يستعيد "جوفن" ذكرى مفصلية من تلك الليلة.

الحلقة 2 - التحقيق

45min

يعيش "يازجي" صراعًا بين حماية "جيهان" وواجبه المهني، بينما تفقد "جيهان" صورة حاسمة إثر شجار عنيف مع "سليمان".

الحلقة 1 - التحقيق

44min

يتابع فريق التحقيق جريمة قتل فتاة، فيما يفتح "يازجي" ملف وفاة والد "جيهان"، لتتسع دائرة الشك وتشمل الجميع حتى "جيهان."