الحلقة 10 - التحقيق48min
تتصاعد المواجهة بين "يازجي" و"جيهان" فتضطرب علاقتهما، وتقرر "جيهان" أخيراً مصارحة أخواتها بالحقيقة.
الحلقة 9 - التحقيق42min
تنتهي علاقة "يازجي" و"سافيلاي"، وتواجه "جيهان" حقيقة أمها، في حين يكشف تحقيق "يازجي" في ماضي "حياتي" خيطاً يربطه بـ"أوكان."
الحلقة 8 - التحقيق44min
تكتشف الأخوات سراً قديماً عن الأم، وتطرد "جيهان" "أوكان" بعد تحذير "تولجا"، بينما يغير اعتراف مهم مسار القضية.
الحلقة 7 - التحقيق44min
يتجاوز "يازجي" الحدود لكشف الحقيقة، لكن كذبة "فرات" تعيده إلى دائرة الاشتباه، فيما تبدأ "جيهان" بالشك في "أوكان".
الحلقة 6 - التحقيق43min
يُثقل الذنب كاهل "جيهان" لعجزها عن حماية "سليم"، بينما يكشف "يازجي" سراً جديداً في التحقيق يعيد العائلة إلى دائرة الارتباك.
الحلقة 5 - التحقيق40min
تؤوي "جيهان" الشاب المشرد "أوكان"، وتدلي "سليم" باعتراف صادم، فيما يبلغ التوتر بينها وبين "سليمان" ذروته.
الحلقة 4 - التحقيق49min
تحاول "جيهان" حماية أخواتها، لكن استجواب "نرمين" يكشف تهديدا جديداً، بينما تفصح "سليم" لـ"جوفن" بسرّ يخص والدهما.
الحلقة 3 - التحقيق44min
يظهر المشتبه "فرات" في قضية "ديلاك"، ويستجوب التحقيق "جيهان" وأخواتها، فيما يستعيد "جوفن" ذكرى مفصلية من تلك الليلة.
الحلقة 2 - التحقيق45min
يعيش "يازجي" صراعًا بين حماية "جيهان" وواجبه المهني، بينما تفقد "جيهان" صورة حاسمة إثر شجار عنيف مع "سليمان".
الحلقة 1 - التحقيق44min
يتابع فريق التحقيق جريمة قتل فتاة، فيما يفتح "يازجي" ملف وفاة والد "جيهان"، لتتسع دائرة الشك وتشمل الجميع حتى "جيهان."