بعد وفاة والدها في ظروف غامضة، تنطلق ضابطة في تحقيق سري بجريمة قتل شابة، لتجد نفسها مع زميلها وسط متاهة من الأسرار العائلية والحقائق المدفونة التي تهدد علاقتها ومسيرتها.