الحلقة 13 - بيوتنا

25min

في هذه الحلقة الملهمة، نكتشف كيف غيّرت التجارب الصعبة نظرة ضيوفنا للحياة، لندرك أن النعم تستحق التقدير قبل أن نفقدها. الحياة هبة، فلنحتفِ بها الآن.