الحلقة 15 - بيوتنا24min
تسلط الحلقة الضوء على العلاقة بين الأجداد والأحفاد، من خلال تجارب تركت بصمة جميلة في حياة الأحفاد، ورسّخت القيم والهوية الإماراتية الأصيلة.
الحلقة 14 - بيوتنا26min
في هذه الحلقة نستكشف من خلال ضيوفنا كيف يمكن للصدق والمصارحة أن تبني جسور الثقة وتعزز الحب، لتكون أساسًا لاستقرار الحياة الزوجية وسعادتها.
الحلقة 13 - بيوتنا25min
في هذه الحلقة الملهمة، نكتشف كيف غيّرت التجارب الصعبة نظرة ضيوفنا للحياة، لندرك أن النعم تستحق التقدير قبل أن نفقدها. الحياة هبة، فلنحتفِ بها الآن.
الحلقة 12 - بيوتنا20min
الفشل ليس عائقاً، بل خطوة على طريق النجاح. في هذه الحلقة، نسلّط الضوء على تجارب ملهمة لأشخاص حوّلوا لحظات السقوط إلى فرص للنهوض والتقدّم بثقة نحو مستقبل أفضل.
الحلقة 11 - بيوتنا22min
الطلاق ليس نهاية، بل قرار ناضج قد يُتخذ برُقي. نستعرض كيف يتحول إلى خطوة تحفظ الكرامة وتصون العلاقات، خاصة بوجود الأطفال، من خلال تجارب واقعية ملهمة.
الحلقة 10 - بيوتنا25min
بين الحزم والحنان نبحث عن توازن يُعزز الثقة بالنفس لدى الأطفال. تجارب ونصائح تربوية ترسم معالم أسلوب ناجح قائم على الحب، والاحترام، ووضع حدود واضحة.
الحلقة 9 - بيوتنا25min
الزواج ليس قصة مثالية، بل رحلة من التفاهم والتكيف. نسلّط الضوء على أهمية الواقعية في العلاقة الزوجية وكيفية تجاوز التحديات لبناء حياة مستقرة وطويلة الأمد.
الحلقة 8 - بيوتنا22min
يؤصّل برنامج "بيوتنا" معاني العطاء والبذل في المجتمع من خلال نماذج إيجابية لها مسيرة مشرفة، صنعت بأفعالها أجيالًا صاعدة تتبنى هذه القيم وتؤمن بأهمية استمراريتها.
الحلقة 7 - بيوتنا22min
في هذه الحلقة، نقاش حول ظاهرة "الزواج الصامت" أو الطلاق العاطفي، والأسباب التي تقود لهذه الحالة، وتأثيرها العميق على الزوجين والأبناء.
الحلقة 6 - بيوتنا22min
حلقة جديدة من برنامج "بيوتنا" تتناول موضوع المخاوف المتصاعدة من الإنجاب، مستعرضة تجارب ملهمة فنّدت كل الاعتقادات الخاطئة التي ربطت هذه النعمة بالضغط النفسي والمادي.
الحلقة 5 - بيوتنا25min
يفتح برنامج "بيوتنا" ملف تربية الأبناء وسط زخم منصات التواصل الاجتماعي، ويبحث مع ضيوفه عن سبل الحماية والوعي، لبناء جيل متوازن بعيداً عن مخاطر العالم الافتراضي.
الحلقة 4 - بيوتنا25min
حلقة جديدة من برنامج "بيوتنا" تسلط الضوء على أسرار السعادة الزوجية وأهمية الحوار بين الشريكين لتأسيس أسرة متناغمة قادرة على أداء رسالتها المجتمعية بأفضل صورة.
الحلقة 3 - بيوتنا25min
رحلة إنسانية في علاقة الأخوة، تتجلى فيها مشاعر التضامن والدعم بأسمى صورها، من خلال تجارب ضيوف "بيوتنا" الذين يروون حكايات ملهمة عن قوة الروابط الأخوية.
الحلقة 2 - بيوتنا25min
أسباب تأخر سن الزواج وأبعاد الخوف من اتخاذ هذه الخطوة، هي المحاور التي يقترحها برنامج "بيوتنا" في ثاني حلقاته، التي منحت الكلمة لضيوف عاشوا هذه المسألة وصاغوا رؤية خاصة من المهم أن نتشاركها.
الحلقة 1 - بيوتنا25min
في أولى حلقاته، يسلط برنامج "بيوتنا" الضوء على واحدة من أهم وأنبل القيم، بر الوالدين، من خلال حوارات عميقة مع شخصيات إماراتية ملهمة صنعت في هذا المدخل قصصاً إنسانية معبرة تستحق أن تُروى.