موسم 2

الحلقة 5 - بيوتنا

5min

حلقة تسلّط الضوء على دور المجالس في بناء الإنسان الإماراتي وصياغة هويته، حيث يُورَّث العلم بالمعايشة والإنصات، وتبقى المجالس ذاكرة الوطن ومصدر القيم والحكمة.

الحلقة 4 - بيوتنا

24min

حلقة تفتح باب "بيت العمّة" بما فيه من دفء وتداخل، وتناقش حدود البرّ والتعايش بين الأجيال، في توازن دقيق بين النية الطيبة والخصوصية، ودعوة لحفظ احترام العائلة الممتدّة.

الحلقة 3 - بيوتنا

22min

حلقة تفتح باب التأمل في معنى القوامة الحقيقي، كما يظهر في المشاركة والاحتواء والمسؤولية المتوازنة، بعيداً عن التفوق والسيطرة.

الحلقة 2 - بيوتنا

24min

حلقة تسلّط الضوء على أثر الظنون، بين من ربحوا بالثقة ومن خسروا بالشك، وكيف تبني جسوراً أو تهدم علاقات.

الحلقة 1 - بيوتنا

24min

حلقة تكشف أثر التتبع قانونياً وأخلاقياً وإنسانياً، حين يتسلّل الشك بين الزوجين فيذيب الأمان.