الحلقة 5 - بيوتنا5min
حلقة تسلّط الضوء على دور المجالس في بناء الإنسان الإماراتي وصياغة هويته، حيث يُورَّث العلم بالمعايشة والإنصات، وتبقى المجالس ذاكرة الوطن ومصدر القيم والحكمة.
الحلقة 4 - بيوتنا24min
حلقة تفتح باب "بيت العمّة" بما فيه من دفء وتداخل، وتناقش حدود البرّ والتعايش بين الأجيال، في توازن دقيق بين النية الطيبة والخصوصية، ودعوة لحفظ احترام العائلة الممتدّة.
الحلقة 3 - بيوتنا22min
حلقة تفتح باب التأمل في معنى القوامة الحقيقي، كما يظهر في المشاركة والاحتواء والمسؤولية المتوازنة، بعيداً عن التفوق والسيطرة.
الحلقة 2 - بيوتنا24min
حلقة تسلّط الضوء على أثر الظنون، بين من ربحوا بالثقة ومن خسروا بالشك، وكيف تبني جسوراً أو تهدم علاقات.
الحلقة 1 - بيوتنا24min
حلقة تكشف أثر التتبع قانونياً وأخلاقياً وإنسانياً، حين يتسلّل الشك بين الزوجين فيذيب الأمان.