بعد أن استُنزفت موارد الأرض عام 2517، تنطلق سفينة فضائية وتجوب المجهول بحثاً عن فرصة للنجاة بقيادة قبطان خارج عن القانون يواجه مغامرات محفوفة بالمخاطر، حيث لا شيء يهم سوى البقاء والتحليق.