الحلقة 14 - Firefly32min
يتسلل صائد جوائز إلى السفينة للقبض على "ريفَر"، لكنه يستهين بذكائها ومكرها.
الحلقة 13 - Firefly40min
يصل صندوق إلى "مال" و"زوي" ويحمل زميلهما في الحرب، الذي يتضح لاحقاً أنه يهرب أعضاءً مزروعة.
الحلقة 12 - Firefly37min
تعود "سافرون" بعرض سرقة مغرٍ، فتغري "مال" والطاقم رغم تاريخها المليء بالخداع.
الحلقة 11 - Firefly1h 17min
الطاقم يساعد صديقة "إينارا" في الدفاع عن الدار التي تديرها ضد رجل عنيف يطالب بالطفل.
الحلقة 10 - Firefly39min
يصر "واش" على مرافقة "مال"، لكنهما يُؤسران من "نيسكا"، ما يضع شجاعة الطاقم ووحدته على المحك.
الحلقة 9 - Firefly37min
يطلب "سيمون" مساعدة الطاقم لتهريب "ريفَر" إلى مستشفى وإتمام سرقة مستلزمات ثمينة.
الحلقة 8 - Firefly42min
انفجار يشلّ السفينة، فيبقى "مال" جريحاً وحيداً وهو يستعيد ذكريات جمع طاقمه.
الحلقة 7 - Firefly42min
يعود "جايْن" إلى كوكب "كانتون"، حيث تحوّل خطأ ارتكبه في السابق إلى أسطورة جعلت منه بطلاً شعبياً.
الحلقة 6 - Firefly39min
بعد احتفال صاخب، يكتشف "مال" أنه تزوّج "سافرون" بالخطأ والتي تخفي خططاً مريبة.
الحلقة 5 - Firefly39min
"سيمون" و"ريفَر" يُختطفان من قِبل قرويين بحاجة لطبيب، فيما الطاقم يواجه أزمة خاصة.
الحلقة 4 - Firefly39min
في أمسية راقصة يرقص "مال" مع "إينارا" فيتحداه عميلها الثري في مبارزة خطيرة.
الحلقة 3 - Firefly34min
يستكشف الطاقم سفينة دمرها الـ"ريفيرز"، ليعثر على ناجٍ وحيد قبل وصول قوات التحالف.
الحلقة 2 - Firefly42min
يقوم "مال" و"زوي بسرقة قطار، لكنهما يكتشفان أن الصناديق تحتوي دواءً لعمال مناجم يعانون من مرض.
الحلقة 1 - Firefly40min
في أولى مغامراتهم، يكتشف طاقم "سيرينيتي" أن أحد الركاب يخفي سراً خطيراً يهدد حياتهم جميعاً.