موسم 1

بعد أن استُنزفت موارد الأرض عام 2517، تنطلق سفينة فضائية وتجوب المجهول بحثاً عن فرصة للنجاة بقيادة قبطان خارج عن القانون يواجه مغامرات محفوفة بالمخاطر، حيث لا شيء يهم سوى البقاء والتحليق.

اعرض
أضف إلى قائمتي

الحلقة 14 - Firefly

32min

يتسلل صائد جوائز إلى السفينة للقبض على "ريفَر"، لكنه يستهين بذكائها ومكرها.

الحلقة 13 - Firefly

40min

يصل صندوق إلى "مال" و"زوي" ويحمل زميلهما في الحرب، الذي يتضح لاحقاً أنه يهرب أعضاءً مزروعة.

الحلقة 12 - Firefly

37min

تعود "سافرون" بعرض سرقة مغرٍ، فتغري "مال" والطاقم رغم تاريخها المليء بالخداع.

الحلقة 11 - Firefly

1h 17min

الطاقم يساعد صديقة "إينارا" في الدفاع عن الدار التي تديرها ضد رجل عنيف يطالب بالطفل.

الحلقة 10 - Firefly

39min

يصر "واش" على مرافقة "مال"، لكنهما يُؤسران من "نيسكا"، ما يضع شجاعة الطاقم ووحدته على المحك.

الحلقة 9 - Firefly

37min

يطلب "سيمون" مساعدة الطاقم لتهريب "ريفَر" إلى مستشفى وإتمام سرقة مستلزمات ثمينة.

الحلقة 8 - Firefly

42min

انفجار يشلّ السفينة، فيبقى "مال" جريحاً وحيداً وهو يستعيد ذكريات جمع طاقمه.

الحلقة 7 - Firefly

42min

يعود "جايْن" إلى كوكب "كانتون"، حيث تحوّل خطأ ارتكبه في السابق إلى أسطورة جعلت منه بطلاً شعبياً.

الحلقة 6 - Firefly

39min

بعد احتفال صاخب، يكتشف "مال" أنه تزوّج "سافرون" بالخطأ والتي تخفي خططاً مريبة.

الحلقة 5 - Firefly

39min

"سيمون" و"ريفَر" يُختطفان من قِبل قرويين بحاجة لطبيب، فيما الطاقم يواجه أزمة خاصة.

الحلقة 4 - Firefly

39min

في أمسية راقصة يرقص "مال" مع "إينارا" فيتحداه عميلها الثري في مبارزة خطيرة.

الحلقة 3 - Firefly

34min

يستكشف الطاقم سفينة دمرها الـ"ريفيرز"، ليعثر على ناجٍ وحيد قبل وصول قوات التحالف.

الحلقة 2 - Firefly

42min

يقوم "مال" و"زوي بسرقة قطار، لكنهما يكتشفان أن الصناديق تحتوي دواءً لعمال مناجم يعانون من مرض.

الحلقة 1 - Firefly

40min

في أولى مغامراتهم، يكتشف طاقم "سيرينيتي" أن أحد الركاب يخفي سراً خطيراً يهدد حياتهم جميعاً.