موسم 1

أبطال أبوظبي المجهولون.. قصص ملهمة وعمل لا يتوقف في واحدة من أرقى مدن العالم.

الحلقة 4 - كواليس أبوظبي

10min

تستعرض الحلقة مراحل صناعة أعمدة إنارة الشوارع في مدينة أبوظبي، من التصميم إلى التنفيذ، مع التركيز على جودة الإنتاج وكفاءة الأداء.

الحلقة 3 - فرسان ابوظبي

11min

تسلّط الحلقة الضوء على أهمية دوريات "فرسان أبوظبي" في المواقع المختلفة، وتستعرض أساليب التدريب والرعاية الصحية التي تعزّز كفاءتهم وجاهزيتهم.

الحلقة 2 - النفايات الطبية

10min

تتناول الحلقة أساليب آمنة للتخلّص من النفايات الطبية في الإمارات، مع التركيز على المعايير والابتكارات التي تضمن سلامة البيئة.

الحلقة 1 - بريد الامارات

10min

تسلّط الحلقة الضوء على سرعة التوصيل ودقّة التعامل مع الرسائل والشحنات.