الحلقة 4 - كواليس أبوظبي10min
تستعرض الحلقة مراحل صناعة أعمدة إنارة الشوارع في مدينة أبوظبي، من التصميم إلى التنفيذ، مع التركيز على جودة الإنتاج وكفاءة الأداء.
الحلقة 3 - فرسان ابوظبي11min
تسلّط الحلقة الضوء على أهمية دوريات "فرسان أبوظبي" في المواقع المختلفة، وتستعرض أساليب التدريب والرعاية الصحية التي تعزّز كفاءتهم وجاهزيتهم.
الحلقة 2 - النفايات الطبية10min
تتناول الحلقة أساليب آمنة للتخلّص من النفايات الطبية في الإمارات، مع التركيز على المعايير والابتكارات التي تضمن سلامة البيئة.
الحلقة 1 - بريد الامارات10min
تسلّط الحلقة الضوء على سرعة التوصيل ودقّة التعامل مع الرسائل والشحنات.