الحلقة 4 - كواليس أبوظبي

10min

تستعرض الحلقة مراحل صناعة أعمدة إنارة الشوارع في مدينة أبوظبي، من التصميم إلى التنفيذ، مع التركيز على جودة الإنتاج وكفاءة الأداء.