الحلقة 5 - محفوظ10min
كتاب يستعرض الفلكلور كمرآة تعكس قيم المجتمع الإماراتي وعلاقته بالبيئة والناس، كاشفاً كيف تحوّلت العادات من ممارسات بسيطة إلى مكونات تُجسّد الهوية والأصالة الوطنية.
الحلقة 4 - محفوظ10min
كتاب يروي كيف حوّل المغفور له الشيخ زايد حلم الزراعة في جزيرة السعديات إلى إنجاز ملهم، لتغدو رمزاً للثقافة والتجدد وشاهداً على إرادة الإمارات في صنع المستحيل.
الحلقة 3 - محفوظ8min
صفحات توثق تفاصيل حياة الأجداد ولهجاتهم وعاداتهم، في سرد حيّ يحفظ ملامح الهوية الإماراتية قبل الحداثة.
الحلقة 2 - محفوظ9min
كتاب يحتفي بالصقارة كرمز للأصالة، موثّقاً رؤية الشيخ زايد في صون إرث يجسّد روح الهوية الإماراتية وشغف الصحراء.
الحلقة 1 - محفوظ9min
رحلة في كتاب يكشف عمق ارتباط الإنسان بالإبل، من شواهد الصحراء إلى روايات البادية، حكاية وفاء وانتماء متجذّرة في التراث الإماراتي.