الحلقة 4 - محفوظ

10min

كتاب يروي كيف حوّل المغفور له الشيخ زايد حلم الزراعة في جزيرة السعديات إلى إنجاز ملهم، لتغدو رمزاً للثقافة والتجدد وشاهداً على إرادة الإمارات في صنع المستحيل.