موسم 1

كتاب مرئي ومسموع في عشر دقائق.. يتناول تراث الإمارات وهويتها الثقافية.

الحلقة 5 - محفوظ

10min

كتاب يستعرض الفلكلور كمرآة تعكس قيم المجتمع الإماراتي وعلاقته بالبيئة والناس، كاشفاً كيف تحوّلت العادات من ممارسات بسيطة إلى مكونات تُجسّد الهوية والأصالة الوطنية.

الحلقة 4 - محفوظ

10min

كتاب يروي كيف حوّل المغفور له الشيخ زايد حلم الزراعة في جزيرة السعديات إلى إنجاز ملهم، لتغدو رمزاً للثقافة والتجدد وشاهداً على إرادة الإمارات في صنع المستحيل.

الحلقة 3 - محفوظ

8min

صفحات توثق تفاصيل حياة الأجداد ولهجاتهم وعاداتهم، في سرد حيّ يحفظ ملامح الهوية الإماراتية قبل الحداثة.

الحلقة 2 - محفوظ

9min

كتاب يحتفي بالصقارة كرمز للأصالة، موثّقاً رؤية الشيخ زايد في صون إرث يجسّد روح الهوية الإماراتية وشغف الصحراء.

الحلقة 1 - محفوظ

9min

رحلة في كتاب يكشف عمق ارتباط الإنسان بالإبل، من شواهد الصحراء إلى روايات البادية، حكاية وفاء وانتماء متجذّرة في التراث الإماراتي.