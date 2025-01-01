الحلقة 12 - مساء أبوظبي

48min

حلقة تسلّط الضوء على قوة الصمت وأثره في الحياة، ورحلة جديدة ضمن الوجهات، إلى جانب وقفة مع هواية تعبّر عن الشغف بالطبيعة والتأمل.