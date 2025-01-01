الحلقة 29 - مساء أبوظبي47min
حلقة فنية مميزة ضمن سهرة الجمعة، تجمع بين الأداء الموسيقي والمفاجآت، وتضم تقارير وفيديوهات متنوعة تضفي طابعاً من الترفيه والإبداع.
الحلقة 28 - مساء أبوظبي44min
حلقة متجددة تستعرض أحدث الموضوعات الرائجة والأخبار والتقارير المتنوعة في مضمونها وصورتها، وتقدّم فعاليات ثرية ومحتوى شيقاً وممتعاً.
الحلقة 27 - مساء أبوظبي45min
حلقة خاصة تجمع بين الصورة والفن، من روعة العدسة وعالم هوليوود إلى فنون الإتيكيت في الأعراس، ضمن أمسية مفعمة بالتقارير المتنوعة والإبداع الإماراتي.
الحلقة 26 - مساء أبوظبي43min
حلقة متنوعة تسلّط الضوء على أبرز المستجدات والأخبار والتقارير الجديدة، وتقدّم محتوى غنياً يجمع بين التنوع البصري والفعاليات الممتعة.
الحلقة 25 - مساء أبوظبي45min
حلقة مميزة تجمع بين الفن والمشاعر، تتناول قصص الشغف والبدايات في عالم الموسيقى، إلى جانب تقارير وفقرات غنائية تضيف لمسة من الجمال والإحساس.
الحلقة 24 - مساء أبوظبي45min
حلقة ممتعة تمزج بين الحنين للماضي وحماس الحاضر، من أحدث المستجدات الرقمية وعوالم الأنمي إلى ألعاب الطفولة وكواليس الرياضة في تجربة مليئة بالطاقة والإبداع.
الحلقة 23 - مساء أبوظبي49min
حلقة استثنائية تفتح آفاقاً حول صناعة المحتوى الاقتصادي والنجاح في مجالات الإبداع، إلى جانب تقارير منوعة عن عالم الموضة والتكنولوجيا والفعاليات الحديثة.
الحلقة 22 - مساء أبوظبي46min
حلقة ثرية تستعرض أبرز الأحداث الجديدة في أجواء شيقة، مروراً بوجهات السفر والتجارب، وختاماً بلقاء مؤثر حول مبادرة داعمة لأهالي الأطفال ذوي التوحّد.
الحلقة 20 - مساء أبوظبي45min
حلقة خاصة تحتفي بروح الفن والوطن، تدعم المنتخب الإماراتي في طريقه إلى المونديال، وتضمنت فقرة فنية تعكس روح الإبداع والتفاؤل.
الحلقة 19 - مساء أبوظبي45min
حلقة استثنائية جمعت ضيوفاً وصنّاع محتوى تركوا بصمتهم الخاصة، وتضمّنت باقة من الفعاليات والتقارير الشيقة التي أضفت أجواءً من المتعة والتنوّع.
الحلقة 18 - مساء أبوظبي45min
تتناول الحلقة أبرز الموضوعات الرائجة عالمياً، وتقدّم فقرة "كلاكيت" بأحدث الأعمال، إلى جانب قصة ملهمة لعدّاء إماراتي في مضمار زايد الخيري، وختاماً بجولة في معالم السياحة الداخلية بالدولة.
الحلقة 17 - مساء أبوظبي45min
حلقة خاصة تسلط الضوء على شغف الإنسان بالاكتشاف والعطاء، عبر قصص ملهمة وتقارير تُبرز الجوانب الثقافية والإنسانية في الحياة.
الحلقة 16 - مساء أبوظبي43min
حلقة مميزة تجمع بين الإبداع والتسلية، تضمنت لقاءاً خاصاً مع صانع محتوى مؤثر، إلى جانب فقرة "الراوي" ورياضات غريبة وتقارير متنوعة.
الحلقة 15 - مساء أبوظبي43min
حلقة تفاعلية تسلط الضوء على أبرز المستجدات، وتقدم تقارير عن دوري السلة الأمريكي، وتختتم بفقرة فنية تعكس تنوع الموسيقى المعاصرة.
الحلقة 14 - مساء أبوظبي49min
تتناول الحلقة عالم الألعاب الرقمية وكواليس الإنتاج الفني، وتناقش أسباب استمرار الرياضيين بالعطاء في الملاعب بروح التحدي.
الحلقة 13 - مساء أبوظبي49min
حلقة تنبض بالإبداع والمعرفة، تسلط الضوء على تجارب ملهمة في مجالات الفن والعمل المجتمعي ضمن محتوى متنوع يحمل رسائل إيجابية.
الحلقة 12 - مساء أبوظبي48min
حلقة تسلّط الضوء على قوة الصمت وأثره في الحياة، ورحلة جديدة ضمن الوجهات، إلى جانب وقفة مع هواية تعبّر عن الشغف بالطبيعة والتأمل.
الحلقة 11 - مساء أبوظبي51min
حلقة متنوعة تتناول مستجدات عالمية وتقارير تكشف زوايا جديدة، مروراً باكتشاف الأسبوع وتجارب بحرية ملهمة، وختاماً برؤية حول تحويل الأفكار إلى نجاحات.
الحلقة 10 - مساء أبوظبي47min
حلقة موسيقية مليئة بالإحساس والفن، تسلّط الضوء على الشغف والبدايات، وتُزينها وصلات غنائية وتقارير ممتعة.
الحلقة 9 - مساء أبوظبي46min
حلقة متنوعة تنتقل بين مستجدات وتقارير وعالم الديكور، وحكايات الأعراس وعاداتها، وصولاً إلى تجربة رحّالة تنقل قصص الشعوب.
الحلقة 8 - مساء أبوظبي48min
حلقة مميزة تجمع بين الإلهام والمرح والفن، من صناعة الأمل إلى أحدث المسلسلات العالمية وعروض العرائس الكوميدية.
الحلقة 7 - مساء أبوظبي48min
حلقة تناولت أبرز الأخبار والمستجدات، وتضمنت تقارير منوعة، إلى جانب فعاليات مميزة ومحتوى شيق.
الحلقة 6 - مساء أبوظبي50min
تستعرض الحلقة أهم الموضوعات الرائجة وحكاية من فقرة الراوي، بالإضافة إلى لقاء مع خبير في مجال الموارد البشرية يناقش طرق الحصول على وظائف.
الحلقة 5 - مساء أبوظبي47min
تستعرض الحلقة أبرز المواضيع المتداولة والاختبار الأسبوعي للمذيعين وتزينت الحلقة بأغاني الفنان الإماراتي المايدي، بالعربية والإنجليزية.
الحلقة 4 - مساء أبوظبي49min
حلقة تفاعلية مع صناع محتوى وضيوف مميزين، وفعاليات متنوعة وتقارير شيقة أضفت أجواء ممتعة.
الحلقة 3 - مساء أبوظبي47min
حلقة مميزة تتناول أهم المواضيع الرائجة واستعراض مدهش لبطلة غينيس وختام ملهم مع المخرج بسام الترك.
الحلقة 2 - مساء أبوظبي48min
حلقة مميزة عن مواجهة الخذلان وتحرير المشاعر، مع إتيكيت الرد بلباقة وتفادي الأسئلة المزعجة.
الحلقة 1 - مساء أبوظبي47min
