موسم 1

يستهدف البرنامج سكان منطقة الظفرة من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى المهتمين بالتراث والثقافة والمجتمع في دولة الإمارات، ممّن يسعون لاكتشاف هوية المنطقة وروحها الأصيلة

الحلقة 5 - مساء الظفرة

54min

حلقة تجمع بين الطب والبحر والطاقة والمجتمع، من ملتقى مستشفيات الظفرة إلى مهرجان السلع البحري ويوم التوظيف في مدينة زايد.

الحلقة 4 - مساء الظفرة

48min

حلقة تعبّر عن نبض الظفرة المتجدّد بين فعاليات التراث والرياضة، وتضيء على قصص ملهمة عن الإنجاز والعافية والتقارب الأسري، في أجواء تعبّر عن جمال المنطقة وأهلها.

الحلقة 3 - مساء الظفرة

55min

حلقة مميزة تبرز صورة الظفرة المتجددة بين الفعاليات التراثية والجهود التطوعية والمشاريع الشبابية، وتعكس روح العطاء والانتماء في مشهد يعزز هويتها.

الحلقة 2 - مساء الظفرة

50min

تستعرض الحلقة محطات من الظفرة بين الرياضة والطبيعة والتراث، من غياثي إلى المغيرة وختاماً بمذاق تمور ليوا الأصيل.

الحلقة 1 - مساء الظفرة

47min

ينطلق البرنامج برحلة بين القلاع ويكشف أسرار الحصون حيث تتشابك جوانب من التاريخ مع الاقتصاد لتنتهي الجولة مع حكاية أول نخالة في الظفرة.