الحلقة 4 - مساء الظفرة

48min

حلقة تعبّر عن نبض الظفرة المتجدّد بين فعاليات التراث والرياضة، وتضيء على قصص ملهمة عن الإنجاز والعافية والتقارب الأسري، في أجواء تعبّر عن جمال المنطقة وأهلها.