الحلقة 5 - مساء الظفرة54min
حلقة تجمع بين الطب والبحر والطاقة والمجتمع، من ملتقى مستشفيات الظفرة إلى مهرجان السلع البحري ويوم التوظيف في مدينة زايد.
الحلقة 4 - مساء الظفرة48min
حلقة تعبّر عن نبض الظفرة المتجدّد بين فعاليات التراث والرياضة، وتضيء على قصص ملهمة عن الإنجاز والعافية والتقارب الأسري، في أجواء تعبّر عن جمال المنطقة وأهلها.
الحلقة 3 - مساء الظفرة55min
حلقة مميزة تبرز صورة الظفرة المتجددة بين الفعاليات التراثية والجهود التطوعية والمشاريع الشبابية، وتعكس روح العطاء والانتماء في مشهد يعزز هويتها.
الحلقة 2 - مساء الظفرة50min
تستعرض الحلقة محطات من الظفرة بين الرياضة والطبيعة والتراث، من غياثي إلى المغيرة وختاماً بمذاق تمور ليوا الأصيل.
الحلقة 1 - مساء الظفرة47min
ينطلق البرنامج برحلة بين القلاع ويكشف أسرار الحصون حيث تتشابك جوانب من التاريخ مع الاقتصاد لتنتهي الجولة مع حكاية أول نخالة في الظفرة.