الحلقة 54 - كذبتي الجميلة

45min

الكذبة البيضاء التي يبتدعها شاب ليجيب على سؤال ابنته الصغيرة عن غياب أمها، تتفاقم وتزيد تداعياتها حين تعتقد الطفلة بأن شابة غريبة هي والدتها. يضطر الشاب لمجاراتها ليقع في مأزق حقيقي مع الطفلة والشابة.