الحلقة 7 - قصص من ليوا14min
رحلة مع عوض حرموص المزروعي وهو يستعيد محطات حياته وذكرياته بين أهل مدينة ليوا وبيئتها التي شكّلت مسيرته.
الحلقة 6 - قصص من ليوا15min
من صحراء ليوا وواحاتها، يروي الشاعر علي بن أحمد الكندي المرر تفاصيل رحلته مع الحياة والشعر وأثر المكان في تجربته.
الحلقة 5 - قصص من ليوا14min
من قلب واحة ليوا الخضراء يكشف سعيد الهاملي عن صفحات مسيرته، حيث تلتقي قصص المزرعة مع عبق التراث والأصالة.
الحلقة 4 - قصص من ليوا14min
يأخذنا الشاعر عبيد المزروعي في رحلة إلى ليوا، حيث تختلط القصائد بذكريات الأرض والإلهام.
الحلقة 3 - قصص من ليوا14min
من قلب المزرعة في ليوا، يروي سيف المنصوري حكايته مع الأرض ومسيرة العطاء المتجذرة.
الحلقة 2 - قصص من ليوا14min
رحلة راشد المرر تكشف أسرار الزراعة وحب الأرض في ليوا، حيث تمتزج الأصالة بالذكريات.
الحلقة 1 - قصص من ليوا15min
رحلة شعرية ملهمة مع الشاعر الإماراتي أحمد بن هياي المنصوري يكشف فيها عن قصته وحياته في مدينة ليوا.