موسم 1

يحلّ أهالي ليوا ضيوفاً على البرنامج ليتحدث كل ضيف عن جانب من جوانب هذه الواحة الساحرة، ويشارك بعض قصصها المرتبطة بالموروث الثقافي والتراثي.

الحلقة 7 - قصص من ليوا

14min

رحلة مع عوض حرموص المزروعي وهو يستعيد محطات حياته وذكرياته بين أهل مدينة ليوا وبيئتها التي شكّلت مسيرته.

الحلقة 6 - قصص من ليوا

15min

من صحراء ليوا وواحاتها، يروي الشاعر علي بن أحمد الكندي المرر تفاصيل رحلته مع الحياة والشعر وأثر المكان في تجربته.

الحلقة 5 - قصص من ليوا

14min

من قلب واحة ليوا الخضراء يكشف سعيد الهاملي عن صفحات مسيرته، حيث تلتقي قصص المزرعة مع عبق التراث والأصالة.

الحلقة 4 - قصص من ليوا

14min

يأخذنا الشاعر عبيد المزروعي في رحلة إلى ليوا، حيث تختلط القصائد بذكريات الأرض والإلهام.

الحلقة 3 - قصص من ليوا

14min

من قلب المزرعة في ليوا، يروي سيف المنصوري حكايته مع الأرض ومسيرة العطاء المتجذرة.

الحلقة 2 - قصص من ليوا

14min

رحلة راشد المرر تكشف أسرار الزراعة وحب الأرض في ليوا، حيث تمتزج الأصالة بالذكريات.

الحلقة 1 - قصص من ليوا

15min

رحلة شعرية ملهمة مع الشاعر الإماراتي أحمد بن هياي المنصوري يكشف فيها عن قصته وحياته في مدينة ليوا.