أحداث مستوحاة من قصة حقيقية حول سيدة تتولى الدفاع عن الناس رغم عدم حصولها على شهادة في القانون، فتخوض معارك شرسة لتحقيق العدالة ولا تنكسر روحها المتمردة وتأبى التراجع مهما كان الثمن.

الحلقة 10 - Rebel

41min

تخوض "ريبل" وفريقها سباقاً مع الزمن لإنقاذ القضية، فيما تنكشف حقائق تهدد بإسقاط كل الجهود.

الحلقة 9 - Rebel

39min

تستعد "ريبل" و"كروز" لمواجهة حاسمة داخل المحكمة، حيث تحدد جلسة واحدة مصير المعركة بأكملها.

الحلقة 8 - Rebel

39min

توتر العلاقات داخل الفريق يبلغ ذروته، والروابط بين الأعضاء تختبر وسط صراع ضد "ستونمور".

الحلقة 7 - Rebel

39min

الأحداث تتسارع والقضية تشتعل، ما يضع "ريبل" و"كروز" تحت ضغط متزايد لاختبار صمودهما في المعركة.

الحلقة 6 - Rebel

39min

تواجه "ريبل" تحديات جديدة في القضية، وتكافح لإقناع الشهود والضغط يزداد من كل جانب.

الحلقة 5 - Rebel

37min

"كاسيدي" تفاجئ "كروز" بخبر صادم، و"نيت "يتدخل محاولاً إثبات خطأ "ريبل" في طريقتها القتالية.

الحلقة 4 - Rebel

39min

تندفع "ريبل" مع "كروز" وفريقها لمواجهة "ستونمور"، والضغوط تزداد مع كل خطوة نحو كشف الحقيقة.

الحلقة 3 - Rebel

38min

تكرّس "ريبل" جهدها لمساندة "كروز" في القضية، فيما يكشف خبر "كاسيدي" عن منعطف جديد يقلب مسار الأحداث.

الحلقة 2 - Rebel

41min

تواصل "ريبل" دعم "كروز" ضد "ستونمور" وتستعين "بلانا" لإقناع مريض سابق، بينما يفاجئ "كاسيدي" الجميع بخبر غير متوقع.

الحلقة 1 - Rebel

40min

تصر "ريبل" على إقناع "كروز" بمحاربة "ستونمور" وتخوض معركة شخصية لإنقاذ امرأة من صديقها العنيف.