الحلقة 10 - Rebel41min
تخوض "ريبل" وفريقها سباقاً مع الزمن لإنقاذ القضية، فيما تنكشف حقائق تهدد بإسقاط كل الجهود.
الحلقة 9 - Rebel39min
تستعد "ريبل" و"كروز" لمواجهة حاسمة داخل المحكمة، حيث تحدد جلسة واحدة مصير المعركة بأكملها.
الحلقة 8 - Rebel39min
توتر العلاقات داخل الفريق يبلغ ذروته، والروابط بين الأعضاء تختبر وسط صراع ضد "ستونمور".
الحلقة 7 - Rebel39min
الأحداث تتسارع والقضية تشتعل، ما يضع "ريبل" و"كروز" تحت ضغط متزايد لاختبار صمودهما في المعركة.
الحلقة 6 - Rebel39min
تواجه "ريبل" تحديات جديدة في القضية، وتكافح لإقناع الشهود والضغط يزداد من كل جانب.
الحلقة 5 - Rebel37min
"كاسيدي" تفاجئ "كروز" بخبر صادم، و"نيت "يتدخل محاولاً إثبات خطأ "ريبل" في طريقتها القتالية.
الحلقة 4 - Rebel39min
تندفع "ريبل" مع "كروز" وفريقها لمواجهة "ستونمور"، والضغوط تزداد مع كل خطوة نحو كشف الحقيقة.
الحلقة 3 - Rebel38min
تكرّس "ريبل" جهدها لمساندة "كروز" في القضية، فيما يكشف خبر "كاسيدي" عن منعطف جديد يقلب مسار الأحداث.
الحلقة 2 - Rebel41min
تواصل "ريبل" دعم "كروز" ضد "ستونمور" وتستعين "بلانا" لإقناع مريض سابق، بينما يفاجئ "كاسيدي" الجميع بخبر غير متوقع.
الحلقة 1 - Rebel40min
تصر "ريبل" على إقناع "كروز" بمحاربة "ستونمور" وتخوض معركة شخصية لإنقاذ امرأة من صديقها العنيف.