موسم 1

يعمل علماء على تطوير فيروس قد يؤدي إلى خلاص البشرية أو القضاء عليها. يتم تكليف عميل بخطف طفلة لإجراء التجارب عليها، لكنه يدخل معركة شرسة لحمايتها.

الحلقة 10 - The Passage

40min

يتفشى المصابون في البلاد، ويحاول "براد" و"ليلا" حماية "إيمي"، فيما يقود "فانينغ" الأحداث نحو فوضى مدمرة.

الحلقة 9 - The Passage

41min

قرار مصيري يواجه "إيمي" لمنع "فانينغ" والمصابين من الهروب، وتحالفات غير متوقعة تظهر في لحظة حاسمة.

الحلقة 8 - The Passage

41min

تظهر أعراض التحوّل على "إيمي"، ويتسابق الجميع لإنقاذها، بينما يتلاعب "غيلدر" بالمنشأة و"بابكوك" بعقل "ريتشاردز".

الحلقة 7 - The Passage

41min

يستعيد "براد" و"ليلا" ماضيهما وهما يخططان لإنقاذ "إيمي"، فيما يمنح وزير الدفاع "غيلدر" السلطة الكاملة على المشروع.

الحلقة 6 - The Passage

40min

يفرّ أحد المصابين، ويدفع ذلك "إيمي" لعرض المساعدة، مما يثير خلافًا مع "براد".

الحلقة 5 - The Passage

40min

يصل "غيلدر" إلى مشروع "نوا"، ويخطط "براد" و"إيمي" للهروب بمساعدة غير متوقعة تتزامن مع كشف أسرار قديمة.

الحلقة 4 - The Passage

40min

يحاول "براد" حماية "إيمي" عبر إخراجها للتمارين، فيما يشتد نفوذ "فانينغ" وتتصاعد خطورة المصابين بالفيروس.

الحلقة 3 - The Passage

40min

يعقد "براد" صفقة للبقاء قرب "إيمي"، ويكشف أسرار القسم، بينما تكشف "بابكوك" ماضيها المظلم.

الحلقة 2 - The Passage

41min

يهرب "براد" و"إيمي" من "ريتشاردز"، ويطلبان المساعدة من مدرّب قديم، فيما يبدأ اختبار الفيروس على "كارتر".

الحلقة 1 - The Passage

41min

يُكلَّف "براد" بخطف الطفلة "إيمي" لصالح مشروع "نوا"، لكن لقاءه بها يغيّر ولاءه ويضعه في صراع مع مهمته.