الحلقة 10 - The Passage40min
يتفشى المصابون في البلاد، ويحاول "براد" و"ليلا" حماية "إيمي"، فيما يقود "فانينغ" الأحداث نحو فوضى مدمرة.
الحلقة 9 - The Passage41min
قرار مصيري يواجه "إيمي" لمنع "فانينغ" والمصابين من الهروب، وتحالفات غير متوقعة تظهر في لحظة حاسمة.
الحلقة 8 - The Passage41min
تظهر أعراض التحوّل على "إيمي"، ويتسابق الجميع لإنقاذها، بينما يتلاعب "غيلدر" بالمنشأة و"بابكوك" بعقل "ريتشاردز".
الحلقة 7 - The Passage41min
يستعيد "براد" و"ليلا" ماضيهما وهما يخططان لإنقاذ "إيمي"، فيما يمنح وزير الدفاع "غيلدر" السلطة الكاملة على المشروع.
الحلقة 6 - The Passage40min
يفرّ أحد المصابين، ويدفع ذلك "إيمي" لعرض المساعدة، مما يثير خلافًا مع "براد".
الحلقة 5 - The Passage40min
يصل "غيلدر" إلى مشروع "نوا"، ويخطط "براد" و"إيمي" للهروب بمساعدة غير متوقعة تتزامن مع كشف أسرار قديمة.
الحلقة 4 - The Passage40min
يحاول "براد" حماية "إيمي" عبر إخراجها للتمارين، فيما يشتد نفوذ "فانينغ" وتتصاعد خطورة المصابين بالفيروس.
الحلقة 3 - The Passage40min
يعقد "براد" صفقة للبقاء قرب "إيمي"، ويكشف أسرار القسم، بينما تكشف "بابكوك" ماضيها المظلم.
الحلقة 2 - The Passage41min
يهرب "براد" و"إيمي" من "ريتشاردز"، ويطلبان المساعدة من مدرّب قديم، فيما يبدأ اختبار الفيروس على "كارتر".
الحلقة 1 - The Passage41min
يُكلَّف "براد" بخطف الطفلة "إيمي" لصالح مشروع "نوا"، لكن لقاءه بها يغيّر ولاءه ويضعه في صراع مع مهمته.