ملتقى شعري في صحبة نخبة من نجوم الشعر النبطي يستضيفهم البرنامج للتحدث عن الحكايات خلف نظم القوافي والقصائد وأحاديث ممتعة عن أبرز محطات حياتهم وتجاربهم في مجال هذا الشعر الأكثر ثراءً في الأدب الشعبي.

الحلقة 4 - وزن

52min

في أمسية تجمع بين الإحساس والعمق، يفتح الشاعر الكويتي "مزيد الوسمي" صفحات من تجربته الشعرية، متحدثاً بلغة الإبداع عن شغفه بالكلمة وجمال المعنى.

الحلقة 3 - وزن

51min

حلقة تنبض بالكلمة المغنّاة مع الشاعر "حمدان السماحي"، الذي يفتح أبواب الحديث عن شعر الأغنية وجمالياتها وتأثيرها العميق في الذائقة الشعبية

الحلقة 2 - وزن

41min

حلقة مميزة يتأمل فيها الشاعر "عبد الله السراهيد" مسيرته الشعرية، ويقارن بين أجيال الشعراء، متحدثاً عن تغيّر مفهوم القصيدة عبر الزمن وما تحمله من روح العصر.

الحلقة 1 - وزن

46min

تنطلق الحلقة مع الشاعر "حمد البلوشي" في رحلة تأملية يستعيد فيها محطات أثّرت في تجربته الشعرية، ويتحدث عن حضور شعر المنابر، وقوة القصيدة الوطنية في تجسيد روح الانتماء والهوية.