الحلقة 4 - وزن52min
في أمسية تجمع بين الإحساس والعمق، يفتح الشاعر الكويتي "مزيد الوسمي" صفحات من تجربته الشعرية، متحدثاً بلغة الإبداع عن شغفه بالكلمة وجمال المعنى.
الحلقة 3 - وزن51min
حلقة تنبض بالكلمة المغنّاة مع الشاعر "حمدان السماحي"، الذي يفتح أبواب الحديث عن شعر الأغنية وجمالياتها وتأثيرها العميق في الذائقة الشعبية
الحلقة 2 - وزن41min
حلقة مميزة يتأمل فيها الشاعر "عبد الله السراهيد" مسيرته الشعرية، ويقارن بين أجيال الشعراء، متحدثاً عن تغيّر مفهوم القصيدة عبر الزمن وما تحمله من روح العصر.
الحلقة 1 - وزن46min
تنطلق الحلقة مع الشاعر "حمد البلوشي" في رحلة تأملية يستعيد فيها محطات أثّرت في تجربته الشعرية، ويتحدث عن حضور شعر المنابر، وقوة القصيدة الوطنية في تجسيد روح الانتماء والهوية.