الحلقة 1 - وزن

46min

تنطلق الحلقة مع الشاعر "حمد البلوشي" في رحلة تأملية يستعيد فيها محطات أثّرت في تجربته الشعرية، ويتحدث عن حضور شعر المنابر، وقوة القصيدة الوطنية في تجسيد روح الانتماء والهوية.