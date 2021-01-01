الحلقة 3 - القمة العالمية للحكومات - 20211h 27min
تغطية القمة العالمية للحكومات التي تجمع قيادات الحكومات والفكر وصانعي السياسات لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات بناءً على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.
الحلقة 2 - القمة العالمية للحكومات - 20213h 6min
تغطية القمة العالمية للحكومات التي تجمع قيادات الحكومات والفكر وصانعي السياسات لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات بناءً على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.
الحلقة 1 - القمة العالمية للحكومات - 20211h 23min
تغطية القمة العالمية للحكومات التي تجمع قيادات الحكومات والفكر وصانعي السياسات لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات بناءً على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.