موسم 1

تغطية القمة العالمية للحكومات التي تجمع قيادات الحكومات والفكر وصانعي السياسات لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات بناءً على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.

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الحلقة 3 - القمة العالمية للحكومات - 2021

1h 27min

تغطية القمة العالمية للحكومات التي تجمع قيادات الحكومات والفكر وصانعي السياسات لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات بناءً على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.

الحلقة 2 - القمة العالمية للحكومات - 2021

3h 6min

تغطية القمة العالمية للحكومات التي تجمع قيادات الحكومات والفكر وصانعي السياسات لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات بناءً على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.

الحلقة 1 - القمة العالمية للحكومات - 2021

1h 23min

تغطية القمة العالمية للحكومات التي تجمع قيادات الحكومات والفكر وصانعي السياسات لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات بناءً على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.