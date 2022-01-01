موسم 1

تغطية القمة العالمية للحكومات التي تجمع قيادات الحكومات والفكر وصانعي السياسات لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات بناءً على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.

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الحلقة 4 - القمة العالمية للحكومات - 2022

1h 57min

تغطية القمة العالمية للحكومات التي تجمع قيادات الحكومات والفكر وصانعي السياسات لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات بناءً على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.

الحلقة 3 - القمة العالمية للحكومات - 2022

1h 53min

تغطية القمة العالمية للحكومات التي تجمع قيادات الحكومات والفكر وصانعي السياسات لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات بناءً على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.

الحلقة 2 - القمة العالمية للحكومات - 2022

1h 59min

تغطية القمة العالمية للحكومات التي تجمع قيادات الحكومات والفكر وصانعي السياسات لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات بناءً على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.

الحلقة 1 - القمة العالمية للحكومات - 2022

1h 53min

تغطية القمة العالمية للحكومات التي تجمع قيادات الحكومات والفكر وصانعي السياسات لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات بناءً على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.