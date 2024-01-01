موسم 1

تغطية القمة العالمية للحكومات التي تجمع قيادات الحكومات والفكر وصانعي السياسات لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات بناءً على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.

اعرض
أضف إلى قائمتي

الحلقة 6 - القمة العالمية للحكومات - 2024

52min

تغطية القمة العالمية للحكومات التي تجمع قيادات الحكومات والفكر وصانعي السياسات لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات بناءً على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.

الحلقة 5 - القمة العالمية للحكومات - 2024

3h

تغطية القمة العالمية للحكومات التي تجمع قيادات الحكومات والفكر وصانعي السياسات لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات بناءً على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.

الحلقة 4 - القمة العالمية للحكومات - 2024

1h 43min

تغطية القمة العالمية للحكومات التي تجمع قيادات الحكومات والفكر وصانعي السياسات لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات بناءً على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.

الحلقة 3 - القمة العالمية للحكومات - 2024

3h

تغطية القمة العالمية للحكومات التي تجمع قيادات الحكومات والفكر وصانعي السياسات لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات بناءً على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.

الحلقة 2 - القمة العالمية للحكومات - 2024

57min

تغطية القمة العالمية للحكومات التي تجمع قيادات الحكومات والفكر وصانعي السياسات لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات بناءً على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.

الحلقة 1 - القمة العالمية للحكومات - 2024

2h 55min

تغطية القمة العالمية للحكومات التي تجمع قيادات الحكومات والفكر وصانعي السياسات لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات بناءً على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.