الحلقة 6 - القمة العالمية للحكومات - 202452min
تغطية القمة العالمية للحكومات التي تجمع قيادات الحكومات والفكر وصانعي السياسات لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات بناءً على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.
الحلقة 5 - القمة العالمية للحكومات - 20243h
تغطية القمة العالمية للحكومات التي تجمع قيادات الحكومات والفكر وصانعي السياسات لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات بناءً على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.
الحلقة 4 - القمة العالمية للحكومات - 20241h 43min
تغطية القمة العالمية للحكومات التي تجمع قيادات الحكومات والفكر وصانعي السياسات لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات بناءً على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.
الحلقة 3 - القمة العالمية للحكومات - 20243h
تغطية القمة العالمية للحكومات التي تجمع قيادات الحكومات والفكر وصانعي السياسات لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات بناءً على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.
الحلقة 2 - القمة العالمية للحكومات - 202457min
تغطية القمة العالمية للحكومات التي تجمع قيادات الحكومات والفكر وصانعي السياسات لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات بناءً على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.
الحلقة 1 - القمة العالمية للحكومات - 20242h 55min
تغطية القمة العالمية للحكومات التي تجمع قيادات الحكومات والفكر وصانعي السياسات لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات بناءً على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.