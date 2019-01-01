موسم 1

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الحلقة 18986 - فرقة عزف مواي تاي

شاهد الفرقة التي تعزف موسيقى "سامارا" خلال النزالات.. الموسيقى المميزة التي تصاحب نزالات المواي تاي..

الحلقة 18985 - لقطة سقوط المصور

المصور إلى خارج الحلبة.. افتتاحية ساخنة لنزالات بطولة ياس للمواي تاي تطيح بالمصور من شدة حماس واندفاع اللاعبين

الحلقة 18981 - المقاتل 70% قلب وروح

الألعاب القتالية ذهنية أكثر منها بدنية.. "المقاتل 70% قلب ومن ثمّ إعداد بدني وتكتيكي"

الحلقة 18980 - لاعبة شاركت بالصدفة!

2 دقيقة

أنجيلا هيل لاعبة مواي تاي اشتركت بالصدفة في البطولة وفازت بالنزال على الإطفائية جودي

الحلقة 18979 - ضربة "هاي كيك" مباغتة

ضربة "هاي كيك" من جورايف شاكاريور تخل باتزان منافسه طنطاوى أحمد

الحلقة 18715 - نتيجة صادمة حتى للحكم!

لقطة مميزة من بطولة الإمارات للمواي تاي

الحلقة 18686 - إبراهيم بلال يفوز بالميدالية الذهبية

إبراهيم بلال يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة الإمارات للمواي تاي

الحلقة 18685 - النيادي: منصور بن زايد يتابع العمل باستمرار

3 دقيقة

لقاء مع عبد الله سعيد النيادي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمواي تاي

الحلقة 9 - ستوديو: بطولة العالم للمواي تاي - أبوظبي 2022 - حلقة 4 يونيو 2022

2 ساعة 7 دقيقة

ستوديو: بطولة العالم للمواي تاي - أبوظبي 2022

الحلقة 8 - ستوديو: بطولة العالم للمواي تاي - أبوظبي 2022 - حلقة 3 يونيو 2022

25 دقيقة

ستوديو: بطولة العالم للمواي تاي - أبوظبي 2022

الحلقة 7 - ستوديو: بطولة العالم للمواي تاي - أبوظبي 2022 - حلقة 2 يونيو 2022

26 دقيقة

ستوديو: بطولة العالم للمواي تاي - أبوظبي 2022

الحلقة 6 - ستوديو: بطولة العالم للمواي تاي - أبوظبي 2022 - حلقة 1 يونيو 2022

24 دقيقة

ستوديو: بطولة العالم للمواي تاي - أبوظبي 2022

الحلقة 5 - ستوديو: بطولة العالم للمواي تاي - أبوظبي 2022 حلقة 31 مايو 2022

17 دقيقة

ستوديو: بطولة العالم للمواي تاي - أبوظبي 2022

الحلقة 4 - ستوديو البطولة العربية للمواي تاي 2023 - حلقة 5 مارس 2023

30 دقيقة

ستوديو البطولة العربية للمواي تاي 2023

الحلقة 3 - بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي 2023 - 16 يوليو 2023

6 ساعة 16 دقيقة

بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي 2023

الحلقة 2 - ستوديو بطولة الامارات للمواي تاي

18 دقيقة

ستوديو بطولة الامارات للمواي تاي - ستوديو بطولة الامارات للمواي تاي

الحلقة 1 - البطولة العربية للموي تاي للشباب ليبيا 2023 - 22 أغسطس 2023

1 ساعة 6 دقيقة

البطولة العربية للموي تاي للشباب ليبيا 2023