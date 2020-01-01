موسم 1

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الحلقة 22223 - رسالة كأس العالم للرماية البارالمبية | 12 ديسمبر 2023

3 دقيقة

الحلقة 17317 - هولندا تستعد لبولندا وإيطاليا

2 دقيقة

تدريبات منتخب هولندا استعداداً لمنافسات دوري الأمم الأوروبية

الحلقة 17315 - ميسي يغيب عن تدريبات برشلونة

1 دقيقة

وصول لاعبي برشلونة إلى مقر التدريبات وميسي يغيب

الحلقة 17313 - لويس إنريكي يبدأ معسكراً مع إسبانيا

1 دقيقة

تستعد إسبانيا لانطلاق مشوارها في النسخة الثانية من دوري الأمم بوجود 6 لاعبين لأول مرة

الحلقة 17307 - الإمارات دولة حضارة وتاريخ

8 دقيقة

الفكر الذي انطلقت منه الإمارات كان أساسه الإنسان

الحلقة 17297 - رونالدينيو: برشونة هو بيتي

1 دقيقة

الحلقة 17289 - سواريز وكوتينيو في تدريبات برشلونة

1 دقيقة

تدريبات برشلونة اليوم.. استمرار غياب ميسي لعدم خضوعه لفحص كورونا

الحلقة 17286 - ريمونتادا في الدوري الصيني

1 دقيقة

ووهان زال يعود بعد تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 مع بكين غوان

الحلقة 17284 - وصول اللاعبين إلى تدريبات برشلونة

1 دقيقة

وصول لاعبي برشلونة إلى مقر التدريبات اليوم الإثنين

الحلقة 17282 - ركلة جزاء بطريقة مختلفة!

ركلة جزاء غريبة في الدوري الصيني

الحلقة 17280 - ميراندا يرتقي عالياً ويسجل برأسه

جواو ميراندا لاعب جيانغسو سونينغ الصيني يسجل برأسه

الحلقة 17279 - ميسي وكوتينيو يتدربان انفرادياً

1 دقيقة

تدريبات انفرادية اليوم للاعبي برشلونة ميسي وكوتينيو

الحلقة 17278 - لوحة جدارية لقائد ليفربول هيندرسون

الحلقة 17276 - باولينيو يسجل هدفاً جديداً في الصين

باولينيو لاعب فريق جوانزو إيفرجراند يسجل هدفاً جديداً

الحلقة 17275 - ميسي يشارك "مبتسماً" في التدريبات الجماعية

1 دقيقة

ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة الجماعية

الحلقة 17274 - تقسيمة رائعة في تدريبات ريال مدريد

1 دقيقة

تدريبات ريال مدريد استعداداً للموسم الجديد

الحلقة 17272 - رونالدو يتصدر هدافي منتخبات أوروبا

قائمة هدافي المنتخبات الأوروبية

الحلقة 17270 - بايرن ميونخ يستعد لملاقاة نادي شالكة

2 دقيقة

الحلقة 17269 - برشلونة يستعد لبدء موسم الدوري الإسباني الجديد

1 دقيقة

الحلقة 17267 - لاعب واحد يتخطى خط دفاع كامل بمفرده

الحلقة 17266 - آخر تمارين الملكي ريال مدريد استعداداً للموسم الجديد

الحلقة 17265 - بانيجا يودع إشبيلية بالدموع

بانيجا يودع إشبيلية بالدموع ويصفه بأنه "أهم ناد" في حياته قبل رحيله إلى الشباب السعودي

الحلقة 17264 - تدريبات توازن لنجوم ريال مدريد في استعدادات الموسم الجديد

الحلقة 17262 - عالق تحت بساط المطر

عامل يعلق تحت البساط الذي يغطي الملعب عند هطول الأمطار

الحلقة 17261 - هازارد يتدرب في الصالة الرياضية

هازارد يتدرب وحيداً وسط أخبار عن زيادة

الحلقة 17259 - هدف بعد تمريرة سحرية وآخر جميل على الطاير

نيويورك سيتي يتفوق على سينسيناتي بنتيجة 2-1 في الدوري الأميركي

الحلقة 17258 - مهرجان أهداف في الدوري الياباني

1 دقيقة

أوراوا ريدز يفوز على كونسادول بنتيجة 4-3 في منافسات الدوري الياباني

الحلقة 17256 - الكرة ترفض دخول الشباك!

لقطة مثيرة من الدوري الياباني

الحلقة 17255 - ريمونتادا مثيرة في الصين

1 دقيقة

النتيجة 3-1 في الدقيقة 89 والمباراة تنتهي 3-3

الحلقة 17248 - الفار ينصف المهاجم الغاضب

الدوري الصيني.. إلغاء هدف ثم احتسابه بقرار الفار

الحلقة 17247 - ثنائية سريعة واحتفال أكروباتي

الدوري الصيني.. جون ماري يسجل هدفين في أول 10 دقائق