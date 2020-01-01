الحلقة 22223 - رسالة كأس العالم للرماية البارالمبية | 12 ديسمبر 20233 دقيقة
الحلقة 17317 - هولندا تستعد لبولندا وإيطاليا2 دقيقة
تدريبات منتخب هولندا استعداداً لمنافسات دوري الأمم الأوروبية
الحلقة 17315 - ميسي يغيب عن تدريبات برشلونة1 دقيقة
وصول لاعبي برشلونة إلى مقر التدريبات وميسي يغيب
الحلقة 17313 - لويس إنريكي يبدأ معسكراً مع إسبانيا1 دقيقة
تستعد إسبانيا لانطلاق مشوارها في النسخة الثانية من دوري الأمم بوجود 6 لاعبين لأول مرة
الحلقة 17307 - الإمارات دولة حضارة وتاريخ8 دقيقة
الفكر الذي انطلقت منه الإمارات كان أساسه الإنسان
الحلقة 17297 - رونالدينيو: برشونة هو بيتي1 دقيقة
الحلقة 17289 - سواريز وكوتينيو في تدريبات برشلونة1 دقيقة
تدريبات برشلونة اليوم.. استمرار غياب ميسي لعدم خضوعه لفحص كورونا
الحلقة 17286 - ريمونتادا في الدوري الصيني1 دقيقة
ووهان زال يعود بعد تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 مع بكين غوان
الحلقة 17284 - وصول اللاعبين إلى تدريبات برشلونة1 دقيقة
وصول لاعبي برشلونة إلى مقر التدريبات اليوم الإثنين
الحلقة 17282 - ركلة جزاء بطريقة مختلفة!
ركلة جزاء غريبة في الدوري الصيني
الحلقة 17280 - ميراندا يرتقي عالياً ويسجل برأسه
جواو ميراندا لاعب جيانغسو سونينغ الصيني يسجل برأسه
الحلقة 17279 - ميسي وكوتينيو يتدربان انفرادياً1 دقيقة
تدريبات انفرادية اليوم للاعبي برشلونة ميسي وكوتينيو
الحلقة 17278 - لوحة جدارية لقائد ليفربول هيندرسون
الحلقة 17276 - باولينيو يسجل هدفاً جديداً في الصين
باولينيو لاعب فريق جوانزو إيفرجراند يسجل هدفاً جديداً
الحلقة 17275 - ميسي يشارك "مبتسماً" في التدريبات الجماعية1 دقيقة
ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة الجماعية
الحلقة 17274 - تقسيمة رائعة في تدريبات ريال مدريد1 دقيقة
تدريبات ريال مدريد استعداداً للموسم الجديد
الحلقة 17272 - رونالدو يتصدر هدافي منتخبات أوروبا
قائمة هدافي المنتخبات الأوروبية
الحلقة 17270 - بايرن ميونخ يستعد لملاقاة نادي شالكة2 دقيقة
الحلقة 17269 - برشلونة يستعد لبدء موسم الدوري الإسباني الجديد1 دقيقة
الحلقة 17267 - لاعب واحد يتخطى خط دفاع كامل بمفرده
الحلقة 17266 - آخر تمارين الملكي ريال مدريد استعداداً للموسم الجديد
الحلقة 17265 - بانيجا يودع إشبيلية بالدموع
بانيجا يودع إشبيلية بالدموع ويصفه بأنه "أهم ناد" في حياته قبل رحيله إلى الشباب السعودي
الحلقة 17264 - تدريبات توازن لنجوم ريال مدريد في استعدادات الموسم الجديد
الحلقة 17262 - عالق تحت بساط المطر
عامل يعلق تحت البساط الذي يغطي الملعب عند هطول الأمطار
الحلقة 17261 - هازارد يتدرب في الصالة الرياضية
هازارد يتدرب وحيداً وسط أخبار عن زيادة
الحلقة 17259 - هدف بعد تمريرة سحرية وآخر جميل على الطاير
نيويورك سيتي يتفوق على سينسيناتي بنتيجة 2-1 في الدوري الأميركي
الحلقة 17258 - مهرجان أهداف في الدوري الياباني1 دقيقة
أوراوا ريدز يفوز على كونسادول بنتيجة 4-3 في منافسات الدوري الياباني
الحلقة 17256 - الكرة ترفض دخول الشباك!
لقطة مثيرة من الدوري الياباني
الحلقة 17255 - ريمونتادا مثيرة في الصين1 دقيقة
النتيجة 3-1 في الدقيقة 89 والمباراة تنتهي 3-3
الحلقة 17248 - الفار ينصف المهاجم الغاضب
الدوري الصيني.. إلغاء هدف ثم احتسابه بقرار الفار
الحلقة 17247 - ثنائية سريعة واحتفال أكروباتي
الدوري الصيني.. جون ماري يسجل هدفين في أول 10 دقائق