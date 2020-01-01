موسم 1

برنامج حواري يتناول سباقات القدرة التي جرت برؤية نقدية وتحليل موضوعي بمشاركة خبراء ومحللين متخصصين، كما يرصد البرنامج أهم ظواهر السباقات وما تشمله من مسارات ونشاطات مع الاهتمام بفرسانها والإسطبلات الخاصة بها وعرض النتائج بالتحليل والتعليق.

اعرض
أضف إلى قائمتي

الحلقة 16685 - برنامج ريكفري حلقة 10 يناير 2021

1 ساعة 30 دقيقة

الحلقة 16638 - ريكفري - الأحد 17 يناير 2021

1 ساعة 34 دقيقة

الحلقة 16606 - برنامج ريكفري حلقة 24 يناير 2021

1 ساعة 23 دقيقة

حلقة عن كأس الوثبة للقدرة للإسطبلات الخاصة

الحلقة 16551 - برنامج ريكفري - حلقة 31 يناير 2021

1 ساعة 29 دقيقة

الحلقة 16510 - برنامج ريكفري حلقة 07 فبراير 2021

1 ساعة 40 دقيقة

الحلقة 16482 - برنامج ريكفري حلقة 11 فبراير 2021

1 ساعة 31 دقيقة

الحلقة 16460 - برنامج ريكفري حلقة 14 فبراير 2021

1 ساعة 25 دقيقة

الحلقة 16425 - برنامج ريكفري حلقة 21 فبراير 2021

1 ساعة 25 دقيقة

الحلقة 16417 - برنامج ريكفري - حلقة 23 فبراير 2021

1 ساعة 29 دقيقة

الحديث عن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة.. التحليل والأسماء المرشحة

الحلقة 16392 - ريكفري - حلقة 28 فبراير 2021

1 ساعة 35 دقيقة

حلقة خاصة عن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة 2021

الحلقة 16255 - حلقة برنامج ريكفري 21 مارس 2021

1 ساعة 31 دقيقة

الحلقة 16249 - ريكفري حلقة 23 مارس 2021

1 ساعة

حلقة خاصة عن مهرجان الشيخ محمد بن راشد للقدرة وسباق السيدات في اليوم الأول

الحلقة 16244 - ريكفري حلقة 23 مارس 2021

1 ساعة

حلقة خاصة عن مهرجان الشيخ محمد بن راشد للقدرة وسباق السيدات في اليوم الأول

الحلقة 16212 - حلقة برنامج ريكفري يوم 3 أبريل 2021

1 ساعة 26 دقيقة

الحلقة 16208 - ريكفري حلقة 4 أبريل 2021

1 ساعة 25 دقيقة

حلفة خاصة عن سباق جميلتي للقدرة

الحلقة 16206 - برنامج ريكفري حلقة 05 أبريل 2021

1 ساعة 15 دقيقة

الحلقة 16181 - حلقة ريكفري 19 إبريل 2021

1 ساعة 42 دقيقة

الحلقة 15925 - كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة - مقابلات وتتويج

33 دقيقة

الحلقة 15754 - مهرجان محمد بن زايد للقدرة - الخميس 13 يناير 2022

1 ساعة 2 دقيقة

الحلقة 15727 - مهرجان محمد بن زايد للقدرة حلقة 16 يناير 2022

1 ساعة 52 دقيقة

الحلقة 15553 - سهرة كأس رئيس الدولة للقدرة - 15 فبراير 2022

1 ساعة 59 دقيقة

الحلقة 15166 - برنامج ريكفري - 28 نوفمبر 2022

1 ساعة 18 دقيقة

الحلقة 14993 - برنامج كأس العالم للقدرة - 22 فبراير 2023

2 ساعة 19 دقيقة

الحلقة 21 - برنامج ريكفري - حلقة 5 مارس 2020

1 ساعة 52 دقيقة

الحلقة 20 - برنامج ريكفري - حلقة 23 فبراير 2020

2 ساعة 5 دقيقة

الحلقة 19 - برنامج ريكفري - حلقة 16 فبراير 2020

1 ساعة 50 دقيقة

الحلقة 18 - برنامج ريكفري - حلقة 10 فبراير 2020

1 ساعة 50 دقيقة

الحلقة 17 - برنامج ريكفري - حلقة 2 فبراير 2020

1 ساعة 55 دقيقة

الحلقة 16 - برنامج ريكفري - حلقة 27 ديسمبر 2019

2 ساعة 10 دقيقة

الحلقة 15 - برنامج ريكفري - حلقة 19 يناير 2020

1 ساعة 56 دقيقة

الحلقة 14 - برنامج ريكفري - حلقة 5 يناير 2020

2 ساعة 5 دقيقة