برنامج حواري يتناول سباقات القدرة التي جرت برؤية نقدية وتحليل موضوعي بمشاركة خبراء ومحللين متخصصين، كما يرصد البرنامج أهم ظواهر السباقات وما تشمله من مسارات ونشاطات مع الاهتمام بفرسانها والإسطبلات الخاصة بها وعرض النتائج بالتحليل والتعليق.