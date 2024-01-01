سلسلة جديدة من إنتاج ESPN الأصلي، مكونة من ثمانية أجزاء، تُقدم نظرة متعمقة على تصفيات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لعام 2024، حيث يتنافس ألمع نجوم الدوري وأكثر لاعبيه المخضرمين تصميمًا على التفوق. تتعمق السلسلة في الأحداث المهمة داخل الملعب وخارجه، موثّقةً الرحلات الشخصية والمهنية للاعبين مثل زيون ويليامسون، وتيريس ماكسي، وجالين برونسون، وتيريس هاليبورتون، وبي. جيه. واشنطن، وجايلين براون، وهم يواجهون تحديات ما بعد الموسم. مع وصول حصري، تلتقط Clutch لحظات حاسمة لا تُشكّل المباريات فحسب، بل تُبرز أيضًا إرثًا يُبرز الجيل القادم من قادة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.